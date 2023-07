L’ancien Premier ministre britannique Johnson exhorte le tribunal à autoriser les messages WhatsApp dans l’enquête Covid

Vendredi, l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a exhorté un tribunal à autoriser la publication de messages WhatsApp potentiellement embarrassants entre des personnalités de premier plan dans le cadre d’une enquête sur le Covid-19.

Ceci malgré les objections du gouvernement de son successeur Rishi Sunak.

La présidente de l’enquête, Heather Hallett, avait demandé au gouvernement de fournir deux ans de messages, y compris de Johnson et de 40 personnes différentes.

L’ancien dirigeant britannique Boris Johnson a exhorté vendredi un tribunal à autoriser la publication de messages WhatsApp potentiellement embarrassants entre des personnalités de premier plan dans le cadre d’une enquête sur le Covid-19 malgré les objections du gouvernement de son successeur Rishi Sunak.

Johnson, qui a ordonné l’enquête en 2021 après que la Grande-Bretagne a enregistré l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde à cause de la pandémie, a démissionné l’année dernière en raison de scandales, notamment de violations répétées des règles de verrouillage de Covid-19.

Depuis lors, il est en désaccord avec son ancien allié Sunak, divisant les conservateurs au pouvoir pour le plus grand plaisir du parti travailliste d’opposition qui pense pouvoir remporter les prochaines élections, prévues début 2025.

La présidente de l’enquête Covid, Heather Hallett, avait demandé au gouvernement Sunak de fournir deux ans de messages, y compris de Johnson et de 40 personnes différentes.

LIRE | « A commis un grave outrage »: un comité britannique trouve que Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur

Mais le Cabinet Office plus tôt ce mois-ci a refusé de révéler certains messages WhatsApp sur la pandémie et d’autres questions politiques, affirmant que certains documents recherchés étaient « sans ambiguïté non pertinents » et que la demande dépassait les attributions de Hallett.

Johnson a demandé à la Haute Cour de Londres de rejeter cela, montrant les problèmes politiques qu’il pose à son ancien ami.

Son avocat David Pannick, qui a également conseillé Johnson sur l’enquête parlementaire « Partygate » sur les rassemblements illégaux, a déclaré vendredi que l’ancien Premier ministre soutenait la position de Hallett.

Pannick a ajouté :

En établissant l’enquête, M. Johnson a déclaré … qu’il souhaitait que l’action de l’État soit placée « sous le microscope » et que l’enquête soit « libre d’examiner chaque document ». C’est ce que le public attend et c’est ce qu’il faut faire.

L’avocat du Cabinet Office, James Eadie, a déclaré plus tôt au tribunal que l’affaire avait été portée à contrecœur.

Il a fait valoir que les documents pertinents à l’enquête « ne peuvent tout simplement pas couvrir toutes les affaires du gouvernement et tous les domaines politiques qui étaient en vigueur au cours de la période de deux ans ».

Eadie a déclaré que les messages WhatsApp contenaient des références à des informations personnelles et familiales et des « commentaires de nature personnelle » sur des personnalités gouvernementales identifiables.

Les avocats représentant Hallett ont déclaré que limiter les pouvoirs des enquêtes publiques de voir les documents les « émasculerait » et permettrait au Cabinet Office de « marquer ses propres devoirs ».

L’un de ces avocats, Hugo Keith, a déclaré dans des documents judiciaires qu’une déclaration de témoin fournie par Johnson plus tôt ce mois-ci avait conduit à la réévaluation des messages WhatsApp expurgés par le Cabinet Office comme étant « sans ambiguïté non pertinents ».