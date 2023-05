L’ancien Premier ministre britannique en visite à Taïwan

Le Premier ministre britannique le plus court a adopté une position de plus en plus belliciste envers Pékin depuis qu’il a quitté ses fonctions

L’ancienne Première ministre britannique Liz Truss a annoncé son intention de se rendre à Taïwan la semaine prochaine, où elle rencontrera de hauts responsables et prononcera un discours. Cette décision est susceptible de déclencher la colère de la Chine, qui a condamné à plusieurs reprises les junkets sur l’île par des responsables actuels et anciens.

Truss a évoqué le voyage à venir dans un communiqué mardi, profitant de l’occasion pour lancer un coup à Pékin, qui considère Taiwan comme faisant partie de son territoire souverain.

« Taiwan est un phare de liberté et de démocratie. Je suis impatient de faire preuve de solidarité avec le peuple taïwanais en personne face au comportement et à la rhétorique de plus en plus agressifs du régime de Pékin », a-t-il ajouté. a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle rencontrerait de hauts responsables taïwanais lors de sa visite.

Alors que Truss a démissionné de son poste de Premier ministre l’année dernière après seulement 45 jours au pouvoir – faisant de son passage à Downing Street le plus court de l’histoire du Royaume-Uni – elle est devenue une critique de plus en plus virulente de la Chine au cours des mois qui ont suivi, prononçant plusieurs discours au cours des dernières semaines. l’accent sur la République populaire.

Interrogé sur le voyage, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré au Guardian que les responsables « ne serait pas impliqué dans les décisions de voyage indépendantes d’un citoyen privé qui n’est pas membre du gouvernement. »

Le ministère des Affaires étrangères était également sûr d’ajouter que si le Royaume-Uni a « pas de relations diplomatiques avec Taïwan », il maintient « une relation forte et non officielle, basée sur des liens profonds et croissants dans un large éventail de domaines, et étayée par des valeurs démocratiques partagées. »

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a confirmé les projets de voyage de Truss dans une déclaration à lui seul, affirmant qu’elle se rendrait sur l’île entre le 16 et le 20 mai, période pendant laquelle elle effectuera une tournée. «équipements culturels et économiques», faire un discours, et « interagir avec des gens de tous horizons. »

L’ancienne Premier ministre prononcera son discours lors d’un événement organisé par la Prospect Foundation – un groupe de réflexion local dirigé par l’ancien ministre des Affaires étrangères de Taïwan – qui a déclaré que le discours serait intitulé « Taïwan : en première ligne de la liberté et de la démocratie. » Le gouvernement chinois a sanctionné la fondation le mois dernier, affirmant qu’elle promouvait « L’indépendance de Taïwan » et le séparatisme.

Pékin n’a pas encore commenté la prochaine visite de Truss, mais a fréquemment dénoncé de tels voyages à Taïwan, insistant sur le fait que les nations ne devraient pas maintenir de relations diplomatiques directes avec l’île. L’année dernière, une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a déclenché une réaction brutale de la part de la Chine, qui a lancé des exercices militaires massifs dans l’espace aérien et les eaux autour de Taïwan, y compris un exercice simulant un blocus complet.