L’ancien Premier ministre britannique Cameron a évoqué des liens avec la société de financement en faillite London Covid Boris Johnson David Cameron Conservateur

L’ancien Premier ministre britannique David Cameron a déclaré jeudi qu’il n’avait jamais soupçonné qu’une société de services financiers pour laquelle il avait fait pression allait faire faillite, menaçant des milliers d’emplois dans une entreprise sidérurgique qu’elle a aidé à financer.

Cameron a été convoqué pour répondre aux questions des législateurs sur ses efforts pour gagner des fonds gouvernementaux pour Greensill Capital. Son implication dans le cabinet a suscité des enquêtes sur le lobbying politique en Grande-Bretagne.

L’ancien chef du Parti conservateur est un maillon clé d’une chaîne de contacts entre les ministres du gouvernement, les fonctionnaires et Greensill, qui s’est effondrée en mars. La faillite a contraint le propriétaire de Liberty Steel, qui emploie environ 5 000 personnes, à demander un sauvetage du gouvernement britannique. Greensill était l’un des principaux bailleurs de fonds de l’entreprise.

Cameron a déclaré au Comité du Trésor du Parlement qu’il n’avait «aucun sens» que la société était en danger.

«Il n’y avait certainement aucun sentiment de danger» lors des réunions du conseil d’administration, a-t-il déclaré.

Cameron est devenu conseiller à temps partiel de la société deux ans après avoir quitté ses fonctions en 2016. Greensill Capital a été fondée par le banquier australien Lex Greensill – un ancien conseiller du gouvernement de Cameron.

Au cours de l’épidémie de coronavirus, Cameron a envoyé des messages texte au chef du Trésor britannique Rishi Sunak et a envoyé un courrier électronique à la Banque d’Angleterre dans le but d’obtenir des prêts garantis par le gouvernement pour Greensill dans le cadre d’un programme visant à aider les entreprises touchées par la pandémie. Il a également fait pression sur le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, au nom d’un produit Greensill qui aurait permis aux travailleurs de la santé de recevoir des paiements anticipés sur leurs salaires.

Cameron a déclaré qu’il était motivé par le désir d’aider à soutenir les travailleurs et les entreprises britanniques «dans la tourmente économique causée par COVID» et non par la perspective de gagner des millions avec ses actions Greensill.

«J’ai reçu un montant annuel, un montant annuel généreux, bien plus que ce que je gagnais en tant que Premier ministre, et j’avais des actions», a déclaré Cameron, qui gagnait environ 200 000 livres (280 000 dollars) par an lorsqu’il était à la tête du Royaume-Uni.

«J’avais absolument un gros investissement économique dans l’avenir de Greensill, je voulais que l’entreprise réussisse», a-t-il déclaré. Mais il a insisté sur le fait que le montant à gagner était «une affaire privée».

Le gouvernement conservateur du Premier ministre Boris Johnson a lancé sa propre enquête sur le lobbying, dirigée par un avocat, mais les opposants doutent qu’il parvienne à la vérité.

Les partis d’opposition appellent à des règles plus strictes sur les contacts entre les représentants des entreprises et les représentants du gouvernement, affirmant que les réglementations britanniques en matière de lobbying, appliquées laxisme, laissent la porte ouverte à la corruption.

Cameron a déclaré que sa comparution devant le comité, par lien vidéo, avait été «une journée douloureuse».

«J’ai respecté les règles en place», a-t-il déclaré. «Mais les règles seules ne suffisent jamais.

«J’admets tout à fait que les anciens premiers ministres sont dans une position différente des autres en raison du poste que nous avons occupé et de l’influence qui continue de nous apporter. Nous devons penser différemment et agir différemment. »