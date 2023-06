L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson quitte le Parlement

L’ancien Premier ministre Boris Johnson a démissionné de son poste de membre du Parlement britannique vendredi dans une protestation furieuse contre les législateurs enquêtant sur sa conduite, rouvrant les divisions du Parti conservateur au pouvoir avant les élections nationales de l’année prochaine.

Johnson s’était battu pour son avenir avec une enquête parlementaire visant à déterminer s’il avait induit la Chambre des communes en erreur lorsqu’il avait déclaré que toutes les règles du COVID-19 avaient été respectées même si des fêtes avaient eu lieu dans des bâtiments gouvernementaux pendant les fermetures nationales.

Johnson a déclaré qu’il démissionnait parce qu’il était « clair » que le comité était « déterminé à utiliser la procédure contre moi pour me chasser du parlement ».

Il a également réprimandé l’actuel Premier ministre conservateur Rishi Sunak pour sa performance au pouvoir.

La commission des privilèges du Parlement avait le pouvoir de recommander que Johnson soit suspendu du Parlement pendant plus de 10 jours s’ils découvraient qu’il avait induit le Parlement en erreur de manière imprudente ou délibérée, déclenchant potentiellement une élection pour son siège.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson sort de Downing Street à Londres, en Grande-Bretagne, le 12 janvier 2022. (Crédit : REUTERS/HENRY NICHOLLS)

« Je suis expulsé par une infime poignée de personnes, sans aucune preuve pour étayer leurs affirmations, et sans l’approbation même des membres du parti conservateur et encore moins de l’électorat au sens large », a déclaré Johnson dans un communiqué.

« C’est très triste de quitter le Parlement – du moins pour le moment – mais je suis surtout déconcerté et consterné d’être expulsé. »

Johnson, dont le poste de premier ministre a été écourté en partie par la colère de son propre parti et de toute la Grande-Bretagne à propos des fêtes de verrouillage enfreignant les règles du COVID dans son bureau et sa résidence de Downing Street, a accusé le comité d’agir comme étant la «définition même d’un tribunal kangourou».

« La plupart des membres du comité – en particulier le président – avaient déjà exprimé des remarques profondément préjudiciables sur ma culpabilité avant même d’avoir vu les preuves », a-t-il déclaré.

« Rétrospectivement, il était naïf et confiant de ma part de penser que ces procédures pourraient être à distance utiles ou justes. »

Le comité n’a eu aucune réaction immédiate à la déclaration de Johnson.

L’attaque de Sunak

La démission déclenchera une élection partielle pour sa circonscription d’Uxbridge et de South Ruislip. C’est la deuxième en une journée pour le Premier ministre Rishi Sunak après qu’une alliée de Johnson, Nadine Dorries, a annoncé qu’elle démissionnerait.

Johnson est arrivé au pouvoir il y a près de quatre ans, promettant de livrer le Brexit et de le sauver des querelles amères qui ont suivi le référendum de 2016. Il a ignoré les inquiétudes de certains selon lesquelles son narcissisme, son incapacité à traiter les détails et sa réputation de tromperie signifiaient qu’il n’était pas adapté.

Certains conservateurs ont soutenu avec enthousiasme l’ancien journaliste et maire de Londres, tandis que d’autres, malgré des réserves, l’ont soutenu parce qu’il était capable de faire appel à des parties de l’électorat qui rejetaient généralement leur parti.

Cela a été confirmé lors des élections de décembre 2019. Mais l’approche combative et souvent chaotique de son administration en matière de gouvernement et les scandales ont épuisé la bonne volonté de nombre de ses législateurs. Les sondages d’opinion montrent qu’il n’est plus populaire auprès du grand public.

Johnson a utilisé sa déclaration de démission pour lancer une attaque contre le poste de premier ministre de Sunak.

«Lorsque j’ai quitté le pouvoir l’année dernière, le gouvernement n’avait qu’une poignée de points de retard dans les sondages. Cet écart s’est maintenant massivement creusé », a-t-il déclaré.

«Lorsque j’ai quitté le pouvoir l’année dernière, le gouvernement n’avait qu’une poignée de points de retard dans les sondages. Cet écart s’est maintenant massivement creusé. Boris Johnson

« Notre parti doit de toute urgence retrouver son élan et sa foi en ce que ce pays peut faire. »