L’ancien Premier ministre australien Morrison a pris des pouvoirs supplémentaires en secret

CANBERRA, Australie (AP) – Le Premier ministre australien Anthony Albanese a accusé mardi son prédécesseur Scott Morrison de «sacher la démocratie» après avoir révélé que pendant que Morrison était au pouvoir, il avait assumé cinq postes ministériels à l’insu de la plupart des autres législateurs ou du public.

Albanese a déclaré que Morrison avait opéré en secret, gardant le peuple australien dans l’ignorance et induisant en erreur le Parlement sur qui était en charge de quels portefeuilles.

“Cela a été un gouvernement par tromperie”, a déclaré Albanese.

Ajoutant aux révélations détaillées pour la première fois au cours du week-end par les médias de News Corp., Albanese a déclaré qu’entre mars 2020 et mai 2021, Morrison avait été nommé ministre de la Santé, des Finances, des Affaires intérieures, du Trésor et de l’Industrie – des mesures qui semblaient avoir donné à Morrison des pouvoirs égaux pour les ministres déjà nommés à ces postes.

“Il est tout à fait extraordinaire que ces nominations aient été tenues secrètes par le gouvernement Morrison vis-à-vis du peuple australien”, a déclaré Albanese aux journalistes à Canberra.

S’exprimant sur la station de radio de Sydney 2GB, Morrison a défendu la prise en charge des portefeuilles supplémentaires, affirmant qu’ils constituaient une garantie pendant la pandémie de coronavirus et qu’il aurait rendu les nominations publiques s’il avait eu besoin d’utiliser les pouvoirs impliqués.

« Parfois, nous oublions ce qui se passait il y a deux ans et la situation à laquelle nous faisions face. C’était une époque non conventionnelle et sans précédent », a déclaré Morrison à la station de radio.

Il a souligné l’hospitalisation pour coronavirus du Premier ministre britannique de l’époque.

“Boris Johnson a failli mourir une nuit”, a déclaré Morrison. “Nous avons eu des ministres qui sont tombés avec COVID.”

Il semble que Morrison ait utilisé ses pouvoirs supplémentaires à au moins une occasion pour annuler une décision de l’ancien ministre Keith Pitt d’approuver un projet gazier controversé au large de la côte de la Nouvelle-Galles du Sud.

Pitt a déclaré dans un communiqué qu’il ignorait que Morrison exerçait une surveillance conjointe sur son portefeuille ministériel et qu’il s’en tenait aux décisions qu’il avait prises à l’époque.

Albanese a déclaré qu’il cherchait à obtenir l’avis du solliciteur général sur la légalité de certains des mouvements de Morrison, y compris sur le projet gazier, et qu’il s’attendait à l’obtenir lundi.

«C’est une triste accusation non seulement de M. Morrison, mais de tous ses collègues du Cabinet qui se sont assis et ont permis que cela se produise. Cela a sapé notre démocratie, c’est une attaque contre le système de démocratie parlementaire de Westminster tel que nous le connaissons », a déclaré Albanese. “Et pas seulement M. Morrison, mais d’autres personnes impliquées dans cette affaire doivent être tenues responsables.”

Les démarches de Morrison ont laissé les juristes se gratter la tête.

La professeure Anne Twomey, experte en droit constitutionnel à l’Université de Sydney, a déclaré à Australian Broadcasting Corp. qu’il était raisonnable que Morrison veuille avoir une deuxième personne capable de prendre le relais si la première personne était frappée d’incapacité.

Mais elle a déclaré que toute nomination ministérielle serait généralement enregistrée et publiée dans la gazette du gouvernement.

« Faire ce genre de chose en secret ? Très, très étrange », a déclaré Twomey.

Les décisions de Morrison ont été approuvées par le gouverneur général David Hurley.

Un porte-parole de Hurley a déclaré que le gouverneur général avait suivi des processus conformes à la constitution.

“Il n’est pas rare que des ministres soient nommés pour administrer des départements autres que leur responsabilité de portefeuille”, a déclaré le porte-parole dans un communiqué. « Ces nominations ne nécessitent pas de cérémonie de prestation de serment. Le gouverneur général signe un acte administratif sur avis du premier ministre.

Morrison était le premier ministre à l’époque qui donnait ce conseil.

The Associated Press