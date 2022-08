L’ancien Premier ministre australien défend le maintien secret du pouvoir dans 5 ministères

Scott Morrison a déclaré mercredi que se donner des pouvoirs supplémentaires lorsqu’il était Premier ministre australien était nécessaire pendant la crise des coronavirus, alors que les critiques augmentaient, les mesures étaient trompeuses et antidémocratiques.

L’actuel Premier ministre Anthony Albanese sollicite l’avis du solliciteur général sur la légalité de certaines des mesures prises par Morrison.

De nombreux collègues de Morrison au sein du Parti libéral ont déclaré avoir été pris au dépourvu par sa décision de se nommer secrètement à cinq postes ministériels, qui n’ont été révélés que ces derniers jours. Certains l’ont appelé à démissionner du Parlement, où il est maintenant un député de l’opposition après avoir perdu les élections générales face à Albanais plus tôt cette année.

Mais Morrison a déclaré aux journalistes à Sydney que s’il s’était excusé d’avoir offensé ses collègues, il s’en tenait à ses actions.

Au début de la crise du COVID-19, on s’attendait à ce qu’en tant que Premier ministre, il soit responsable de tout – “chaque goutte de pluie, chaque souche du virus, tout ce qui s’est produit au cours de cette période”, a déclaré Morrison. “Je croyais qu’il était nécessaire d’avoir une autorité, d’avoir ce qui était effectivement des pouvoirs d’urgence, d’exercer dans des situations extrêmes qui seraient imprévues, qui me permettraient d’agir dans l’intérêt national.”

Il a dit qu’il préférait être critiqué pour avoir outrepassé la marque que pour ne pas avoir agi. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas informé ses propres collègues du Cabinet des nominations, sans parler du grand public, Morrison a déclaré que ses démarches auraient pu être mal comprises.

“Je craignais que ces problèmes aient pu être mal interprétés et mal compris, et saper la confiance des ministres dans l’exercice de leurs fonctions à ce moment-là, et je ne considérais pas que ce soit dans l’intérêt du pays”, a déclaré Morrison.

« Que diriez-vous de présenter des excuses au peuple australien ? »

Albanese a révélé mardi qu’entre mars 2020 et mai 2021, Morrison avait été nommé ministre de la Santé, des Finances, de l’Intérieur, du Trésor et de l’Industrie – des mesures qui semblaient lui avoir donné des pouvoirs égaux aux ministres déjà nommés à ces postes. Les médias de News Corp. avaient révélé certaines des nominations au cours du week-end.

« Que diriez-vous de présenter des excuses au peuple australien ? Albanese a déclaré après que Morrison ait parlé. “Le peuple australien s’est rendu à une élection sans savoir que tout cela s’était produit, sans savoir qu’il y avait un gouvernement fantôme opérant dans l’obscurité.”

La première règle du club de prise de pouvoir est de ne pas parler de club de prise de pouvoir, et Scott Morrison a enfreint cette règle aujourd’hui. Scott Morrison était évasif, il était sur la défensive, il était passif-agressif et bien sûr, il était égoïste. – Le Premier ministre australien Anthony Albanese

Albanese a déclaré aux journalistes à Brisbane qu’il trouvait incompréhensible que les nominations n’aient pas été annoncées publiquement à l’époque. Il a fait allusion au secret dans le film Club de combat.

“La première règle du club de prise de pouvoir est de ne pas parler de club de prise de pouvoir, et Scott Morrison a enfreint cette règle aujourd’hui”, a déclaré Albanese. “Scott Morrison était évasif, il était sur la défensive, il était passif-agressif et bien sûr, il était égoïste. Donc au moins il était fidèle à lui-même aujourd’hui.”

L’ancien chef du parti travailliste Anthony Albanese, au centre, célèbre avec son fils Nathan, à droite, et sa partenaire Jodie Haydon lors d’un événement du parti travailliste à Sydney, le 22 mai 2022, après que le premier ministre de l’époque, Morrison, ait reconnu sa défaite à Albanese lors d’une élection fédérale. . (Rick Rycroft/Associated Press)

Appels à démissionner du poste de député

Morrison a utilisé ses pouvoirs supplémentaires à au moins une occasion pour annuler une décision de l’ancien ministre Keith Pitt d’approuver un projet gazier controversé au large de la côte de la Nouvelle-Galles du Sud.

Pitt a déclaré dans un communiqué qu’il ignorait que Morrison exerçait une surveillance conjointe sur son portefeuille ministériel et qu’il s’en tenait aux décisions qu’il avait prises à l’époque.

À l’époque, Morrison a déclaré qu’il opposait son veto au projet en sa qualité de Premier ministre et n’a pas mentionné qu’il exerçait une surveillance conjointe sur le portefeuille.

Morrison a déclaré mercredi que les circonstances dans ce cas particulier étaient différentes de celles de ses portefeuilles liés à la pandémie, et il a maintenu sa décision qui, selon lui, était dans l’intérêt national.

Les nominations de Morrison ont été autorisées par le gouverneur général David Hurley, qui a déclaré avoir suivi des processus conformes à la constitution en signant un “instrument administratif sur l’avis du premier ministre” – qui était Morrison – pour donner à Morrison des pouvoirs supplémentaires.

Karen Andrews, qui a été ministre de l’Intérieur sous Morrison, a déclaré que Morrison ne lui avait jamais dit qu’il était également nommé au portefeuille. Elle a dit que Morrison devrait démissionner.

“Le peuple australien a été déçu, il a été trahi”, a-t-elle déclaré. “Pour un ancien Premier ministre, se comporter de cette manière, être secrètement assermenté dans d’autres portefeuilles, sape le système de Westminster, c’est absolument inacceptable.”