L’ancien Premier ministre australien critiqué pour avoir secrètement pris 5 postes ministériels

Être le leader politique de n’importe quel pays est un gros travail. Mais il est apparu que l’ancien Premier ministre australien, Scott Morrison, a occupé cinq autres postes ministériels alors qu’il était au pouvoir, à l’insu du public australien et de nombre de ses collègues, provoquant l’indignation dans le pays et en ligne.

“Il s’agit d’un gouvernement par tromperie”, a déclaré mardi à la presse le Premier ministre australien Anthony Albanese. Il a accusé son prédécesseur de « saccager la démocratie » en assumant plusieurs postes gouvernementaux et en n’informant pas le public.

Morrison, qui est toujours législateur mais a été remplacé au poste de Premier ministre lors d’une élection en mai, a été nommé ministre de la Santé, des Finances, de l’Intérieur, du Trésor et de l’Industrie entre mars 2020 et mai 2021, a déclaré Albanese. C’étaient tous des rôles importants au sein du cabinet, qui avaient déjà des ministres en place – et Morrison a obtenu de vastes pouvoirs supplémentaires en étant assermenté en tant que ministre de ces ministères.

Certains des collègues de Morrison ont exprimé leur indignation et leur surprise en déclarant qu’ils n’avaient aucune idée qu’ils partageaient leur travail avec leur patron.

Albanese a déclaré que les nominations secrètes de Morrison avaient été révélées à la suite d’une enquête et qu’il n’était pas clair si Morrison avait conservé ses postes jusqu’à ce qu’il soit rejeté plus tôt cette année.

“Il est tout à fait extraordinaire que ces nominations aient été tenues secrètes par le gouvernement Morrison vis-à-vis du peuple australien”, a déclaré Albanese à Canberra. “Cela a sapé notre démocratie.”

Notre démocratie est précieuse. Notre système repose sur des freins et contrepoids, et l’ancien gouvernement a délibérément sapé ces freins et contrepoids. Le peuple australien mérite la responsabilité et la transparence, pas le secret. pic.twitter.com/fG8Y3Jcp3v —Anthony Albanese (@AlboMP) 16 août 2022

Dans un long post sur Facebook mardi, Morrison a défendu ses actions, citant la pandémie de coronavirus et la récession économique en Australie en 2020 et déclarant qu’il avait agi de bonne foi dans une crise.

“C’étaient des moments extraordinaires et ils nécessitaient des mesures extraordinaires pour réagir”, a-t-il dit, ajoutant que le risque que ses ministres deviennent “incapables, malades” ou incapables de faire leur travail était “très réel” pendant la pandémie.

“En tant que Premier ministre, j’ai jugé nécessaire de mettre en place des garanties”, a-t-il déclaré. “… J’ai pris la précaution d’être habilité à administrer divers départements de l’État en cas de besoin dû à l’incapacité d’un ministre ou à l’intérêt national.” Il a ajouté qu’il considérait ces actions comme “prudentes” et “responsables”.

“Avec le recul, ces arrangements n’étaient pas nécessaires”, a déclaré Morrison, ajoutant qu'”il se passait beaucoup de choses à l’époque”.

Il a souligné qu’il ne cherchait jamais à agir “en qualité de co-ministre” et n’a utilisé les pouvoirs supplémentaires liés aux emplois qu’à une seule occasion en avril 2021 pour annuler l’approbation d’un projet gazier controversé au large des côtes de la Nouvelle-Galles du Sud. . Il a dit que cette décision particulière avait été prise “dans l’intérêt national” et était “la seule affaire dans laquelle je me suis impliqué directement dans ce département ou dans tout autre département”.

L’ancien ministre Keith Pitt, qui était responsable du projet gazier et dirigeait à l’époque le ministère de l’Industrie, des Sciences, de l’Énergie et des Ressources, a déclaré aux médias australiens qu’il ignorait que Morrison exerçait une surveillance conjointe sur son portefeuille ministériel.

Une autre ministre du gouvernement de Morrison, Karen Andrews, qui a été ministre de l’intérieur ou de l’intérieur, a déclaré à la radio australienne qu’elle ne savait pas non plus qu’elle partageait son travail.

“Le peuple australien a été déçu, il a été trahi”, a-t-elle déclaré, appelant à la démission de Morrison en tant que législateur. “Pour un ancien Premier ministre, se comporter de cette manière, être secrètement assermenté dans d’autres portefeuilles … c’est absolument inacceptable.”

Les journaux australiens ont souligné l’indignation, tandis que sur les réseaux sociaux, les actions ont engendré des mèmes et des blagues sur les multiples emplois de Morrison.

“Scott Morrison ne pouvait pas faire son propre travail correctement, et il s’avère qu’il ne faisait pas non plus confiance à ses autres ministres pour faire le leur”, a déclaré Adam Bandt, député de Melbourne et chef du Parti vert australien. a écrit sur Twitter. L’ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull a également fustigé les “sinistres nominations secrètes de l’État” et a déclaré que tous les responsables qui en étaient conscients “montraient un grave manque de respect et de compréhension de la gouvernance démocratique”.

Nous devrions être très inquiets qu’un PM, un AG, le GG et apparemment leurs fonctionnaires aient pensé que les sinistres nominations secrètes de Morrison étaient légitimes. Quelqu’un a-t-il objecté ? Démissionner et protester ? Tous ont montré un grave manque de respect et de compréhension de la gouvernance démocratique. – Malcolm Turnbull (@TurnbullMalcolm) 15 août 2022

Anne Twomey, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Sydney, a écrit que le manque de transparence pourrait avoir un impact sur les institutions gouvernementales.

L’exercice de pouvoirs supplémentaires du gouvernement “devrait être notifié au parlement et officiellement publié afin que les membres du public puissent savoir qui est habilité à exercer des pouvoirs particuliers”, a-t-elle écrit dans un article d’opinion. “Il est inapproprié que de telles questions soient tenues secrètes, en particulier si elles sont tenues secrètes du Cabinet et du ministre à qui le gouverneur général a officiellement confié la responsabilité d’un portefeuille”, a-t-elle ajouté.