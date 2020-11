L’ancien portier de Great Ormond Street admet des infractions sexuelles contre des garçons pendant plus de trois décennies à l’hôpital

Un ancien portier de l’hôpital Great Ormond Street a admis des infractions sexuelles contre des garçons aussi jeunes que six ans sur trois décennies à l’hôpital pour enfants.

Paul Farrell, 55 ans, a plaidé coupable de 58 infractions sexuelles sur des enfants commises entre 1985 et 2020, notamment des tentatives de viol, des agressions sexuelles sur un enfant de moins de 13 ans et des photographies indécentes d’enfants.

Les accusations concernent six victimes, qui ne peuvent être nommées pour des raisons juridiques, qui sont désormais âgées de huit à 43 ans.

Le plus jeune avait entre six et sept ans au moment où il a été abusé en 1988.

Farrell a occupé un certain nombre de postes, y compris celui de porteur, au Great Ormond Street Hospital for Children, dans le centre de Londres, entre 1994 et 2020.

Wood Green Crown Court a entendu au moins deux victimes affirmer avoir été agressées sexuellement par Farrell à l’hôpital.

Mais le juge Noel Lucas a déclaré vendredi: “L’accusation a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un cas où il est allégué que M. Farrell ciblait des enfants à l’hôpital Great Ormond Street, plutôt que des enfants ont été maltraités dans des parties de l’hôpital où il avait accès. “

La police métropolitaine a déclaré que Farrell avait été arrêté pour la première fois le 16 janvier et avait comparu devant le tribunal de première instance de Highbury après avoir été inculpé.

Mais selon les accusations, ses infractions se sont poursuivies jusqu’en juin de cette année, un garçon de moins de 13 ans ayant été agressé sexuellement “pendant le confinement”.

Farrell a comparu vendredi à Wood Green Crown Court, dans le nord de Londres, portant une veste rouge sur un pull bleu et des lunettes, pour plaider coupable à 33 chefs d’accusation.

Interrogé par le juge pourquoi il y avait tant de chefs d’accusation sur l’acte d’accusation, le procureur Paul Douglas a déclaré: «En ce qui concerne (un plaignant), l’infraction était fréquente sur une période de 10 ans, il y avait différents types d’infraction».

Farrell avait précédemment admis 25 chefs d’accusation lors d’une audience antérieure.

Farrell a nié 21 autres chefs d’accusation.

L’hôpital Great Ormond Street a déclaré mercredi dans un communiqué: «Ce sont des accusations vraiment horribles et nous savons que notre communauté hospitalière, y compris nos familles de patients, aura des préoccupations ou des questions.

“En raison de la procédure judiciaire en cours, nous ne pouvons pas entrer dans les détails de l’affaire, mais nous pouvons confirmer que l’individu qui a été inculpé a été renvoyé du Trust et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec la police.

«La protection des enfants est fondamentale pour les soins que nous fournissons et nos politiques sont conformes aux meilleures pratiques nationales.

«Si les patients, leurs familles ou leurs collègues font part de leurs inquiétudes au sujet du personnel, il existe un processus clair et rapide pour gérer ces préoccupations lorsqu’elles sont soulevées. Cela comprend la participation de la police, le cas échéant.

La prochaine audience aura lieu le 5 février de l’année prochaine.