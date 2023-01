L’ancien porteur de ballon de l’Alabama Ahmaad Galloway est décédé

Ahmaad Galloway, ancien porteur de ballon des Alabama Crimson Tide et des Broncos de Denver, a été retrouvé mort à l’âge de 42 ans.

Lundi dernier, l’ancien porteur de ballon de l’Alabama Crimson Tide Ahmaad Galloway a été retrouvé mort à l’âge de 42 ans, selon Rick Karle de WVTM. Galloway était professeur d’anglais en huitième année dans un collège de St. Louis, Miss. Le directeur de l’école a demandé un chèque d’aide sociale à son appartement après qu’il ne se soit pas présenté au travail. La police a vérifié l’appartement et a découvert que Galloway était décédé.

“Ahmaad était toujours à l’heure, très responsable, donc nous savions que quelque chose n’allait pas”, a déclaré la directrice Susan Reid à WVTM. “Rien n’a été perturbé dans l’appartement d’Ahmaad, nous pensons donc que cela aurait pu être un problème médical.”

Il n’y a pas de cause officielle de décès à ce jour.

L’ancien RB de l’Alabama Ahmaad Galloway retrouvé mort à 42 ans

Galloway a joué quatre saisons pour le programme de football Crimson Tide.

Après sa première saison de 1999, où il a soutenu le futur porteur de ballon des Seahawks de Seattle Shaun Alexander, Galloway a eu un impact dans l’attaque. Au cours de sa deuxième année, Galloway a couru pour 659 verges et sept touchés en 137 courses. Puis, dans sa campagne junior, il s’est précipité pour 881 verges et six touchés en 174 tentatives. Sa dernière année avec l’équipe a été limitée à quatre matchs après avoir subi une blessure au genou.

Au cours de ses quatre années avec le programme, Galloway a enregistré 1 830 verges au sol et 17 touchés au sol en 376 courses.

Galloway a été sélectionné au septième tour du repêchage de la NFL en 2003 par les Broncos. Après un an avec l’équipe, il a été échangé aux Chargers de San Diego en 2004. Il a fait partie de l’équipe jusqu’en 2005.

