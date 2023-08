L’ancien porteur de ballon de la NFL et de l’USFL, Alex Collins, décède à 28 ans

L’ancien porteur de ballon de la NFL et de l’USFL, Alex Collins, est décédé à 28 ans. Les Ravens de Baltimore, l’une des anciennes équipes de Collins, ont été les premiers à annoncer sa mort.

Collins a joué cinq saisons dans la NFL entre 2016-2018 et 2020-21 avec les Ravens et les Seahawks de Seattle. Il a ensuite disputé la saison 2023 de l’USFL avec les Showboats de Memphis.

« Alex était une joie d’être avec lui et quelqu’un dont la lumière brillait brillamment », a déclaré l’entraîneur des Ravens John Harbaugh dans une déclaration publiée par l’équipe. « Je me souviendrai toujours de lui pour être un excellent coéquipier qui avait un esprit édifiant qui a eu un impact sur tous ceux qu’il a rencontrés. … Nous adressons nos sincères condoléances et notre soutien à la famille d’Alex. »

Collins a couru pour 1 997 verges au cours de sa carrière dans la NFL. Il a passé sa saison recrue avec les Seahawks et les deux années suivantes avec les Ravens. Il a raté la saison 2019 avant de retourner à Seattle pour deux autres saisons en 2020 et 2021.

Collins a raté la saison 2022 de la NFL avant de signer avec les Showboats pour la campagne 2023 de l’USFL, lorsqu’il a accumulé 98 verges au sol, 35 verges sur réception, un touché au sol et un touché par la passe en trois matchs avant d’être placé dans la réserve des blessés.

Collins a également eu une carrière exceptionnelle à l’Université de l’Arkansas, où il est deuxième du classement de tous les temps des Razorbacks avec 3 703 verges derrière seulement Darren McFadden.

La NFL, l’USFL, les Seahawks et le football de l’Arkansas ont également publié des déclarations pleurant la mort de Collins.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.