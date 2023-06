L’ancien porteur de ballon de la LCF et de la NFL, Dahrran Diedrick, est décédé à l’âge de 44 ans

Le porteur de ballon canadien Dahrran Diedrick, qui a mené le Nebraska à une place au championnat de la NCAA et a ensuite remporté trois titres de la Coupe Grey en 10 ans de carrière dans la LCF, est décédé tôt samedi matin (24 juin) après une bataille contre le cancer. Il avait 44 ans.

Les Alouettes de Montréal, l’équipe avec laquelle Diedrick a remporté deux de ses coupes Grey, ont confirmé son décès. Le quart-arrière du Temple de la renommée Anthony Calvillo, actuellement coordonnateur offensif de l’équipe de la LCF et entraîneur des quarts-arrières, a été un coéquipier de Diedrick pendant huit saisons dans La Belle Province.

« J’ai remporté deux championnats avec Dahrran, et il était un élément très important de notre équipe », a déclaré Calvillo dans un communiqué. « Il était toujours de bonne humeur et s’entendait avec tout le monde dans notre vestiaire.

« Il nous quitte bien trop jeune, et j’envoie mes meilleures pensées à ses proches. »

Diedrick, six pieds et 225 livres, est né en Jamaïque mais a grandi à Toronto, a été la première recrue née au Canada à jouer pour l’Université du Nebraska. En 2001, Diedrick a commencé pour les Cornhuskers, se précipitant pour un Big 12 menant 1 299 verges et 15 touchés.

Diedrick a aidé le Nebraska à atteindre le Rose Bowl de 2002, qui était également le match de championnat national de la NCAA. Mais les Hurricanes de Miami ont remporté le titre avec une victoire de 37-14.

Cependant, Diedrick a également excellé dans sa classe au Nebraska. En 2002, il était l’un des cinq Cornhuskers qui ont joué cette saison avec leur diplôme en main.

Diedrick a obtenu son diplôme de premier cycle en justice pénale en décembre 2001 et a terminé ses études de premier cycle avec une moyenne cumulative de 3,165. Il a terminé sa carrière de footballeur collégial avec 2 745 verges au sol en 502 courses avec 26 touchés.

Edmonton a sélectionné Diedrick au troisième tour du repêchage de la LCF en 2002, mais le porteur de ballon a choisi de retourner à l’école avant de signer avec les Chargers de San Diego en tant qu’agent libre non repêché l’année suivante. Il a également eu des séjours avec les Packers de Green Bay et les Washington Commanders, jouant un match en 2004.

Il s’est joint à Edmonton en 2005, remportant sa première Coupe Grey cette année-là.

Diedrick a ensuite été acquis par Montréal, où il a joué de 2006 à 2013, remportant les Coupes Grey en 2009 et 2010. Après un court passage avec les Tiger-Cats de Hamilton en 2013, il est revenu chez les Alouettes pour sa dernière saison en 2014.

C’est lors de la campagne de 2014 que Diedrick a été diagnostiqué avec un lymphome T gamma-delta hépatosplénique, une forme rare mais très agressive de la maladie. Il a pris sa retraite à la fin de la saison, mais a ensuite été entraîneur de la force des Argonauts de Toronto en 2017, remportant une quatrième bague de la Coupe Grey cette saison-là.

Diedrick a couru pour 872 verges en 179 courses en 130 matchs de saison régulière de la LCF avec six touchés.

« Dahrran était un très bon ami à moi dans le vestiaire et nous sommes restés en contact après nos carrières », a déclaré Eric Deslauriers, directeur principal des opérations football de Montréal qui a également passé huit saisons comme coéquipier de Diedrick avec les Alouettes. « Je me souviens d’un joueur très physique quand il avait le ballon, personne ne pouvait le lui enlever.

« Mes pensées vont à ses proches et à sa famille, mon cœur est très lourd en ce moment. »

La Presse Canadienne

