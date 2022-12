L’ancien porte-parole de FTX, Kevin O’Leary, défend l’approbation de la société de cryptographie

“La star de Shark Tank, Kevin O’Leary, a défendu sa position de porte-parole de la société de cryptographie en faillite FTX sur “Squawk Box” de CNBC vendredi matin.

Les ancres de CNBC Andrew Ross Sorkin, Joe Kernen et Becky Quick ont ​​interrogé O’Leary sur son mandat d’ambassadeur FTX rémunéré, sa carrière dans le capital-risque et sa défense de Bankman-Fried jours avant son arrestation.

“C’est l’Amérique. Le système judiciaire prévoit la présomption d’innocence sauf preuve du contraire”, a répondu O’Leary lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas condamné plus véhémentement Bankman-Fried. L’ancien PDG de FTX a été arrêté par les autorités des Bahamas plus tôt cette semaine, en attendant son extradition et son procès pour faire face à des accusations devant un tribunal fédéral américain.

“Kevin, vous êtes un acteur dans ce drame, et vous avez été aux premières loges de Bankman-Fried jusqu’à la toute fin”, a déclaré Sorkin. « Que pensez-vous qu’il s’est passé ? Pensez-vous que c’était une fraude ?

“Je n’ai pas les faits. [New FTX CEO] John Ray ne les a pas encore. Il va les avoir”, a répondu O’Leary. “Je regarde dans mes dossiers. Je suis prêt à financer un compte rendu judiciaire de nos comptes.”

“Il y a beaucoup de mauvaises choses qui ont été alléguées ici, et beaucoup d’entre elles seront probablement vraies”, a-t-il ajouté.

Mais en même temps, O’Leary a déclaré qu’il n’était pas enclin à se livrer à des investisseurs indignés sur Twitter.

“Je comprends que le troupeau est en colère”, a déclaré l’homme d’affaires, également contributeur de CNBC.

Kernen a pressé O’Leary sur sa volte-face rapide sur Bitcoin.

“Cette conversion a-t-elle coïncidé avec les 15 millions de dollars que vous avez reçus de FTX?” demanda Kernen. “Non”, a déclaré O’Leary, déclarant que son investissement dans Bitcoin avait commencé des années avant son poste d’ambassadeur FTX à FTX en 2018.

Mais Sorkin a souligné une apparition à la télévision en 2019 et a noté qu’O’Leary avait qualifié Bitcoin de “poubelle”.

“Alors je me trompe à ce sujet”, a déclaré O’Leary. “Le fait est que c’était bien avant que je devienne un porte-parole rémunéré. Bien avant.”

Sorkin a également observé que, contrairement à Tom Brady ou Larry David, les investisseurs pourraient s’attendre à ce qu’O’Leary sache mieux que quiconque comment comprendre si FTX était problématique ou non.

“Les entreprises font de la publicité, et elles le font de cette façon”, a déclaré O’Leary.