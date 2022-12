L’ancien policier qui s’est agenouillé sur le dos de George Floyd condamné à plus de 3 ans de prison

L’ancien policier de Minneapolis qui s’est agenouillé sur le dos de George Floyd tandis qu’un autre officier s’est agenouillé sur le cou de l’homme noir a été condamné vendredi à trois ans et demi de prison.

J. Alexander Kueng a plaidé coupable en octobre à un chef d’accusation d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. En échange, une accusation de complicité de meurtre a été abandonnée. Kueng purge déjà une peine fédérale pour violation des droits civils de Floyd, et la peine étatique et fédérale sera purgée en même temps.

Kueng a comparu à son audience de détermination de la peine par vidéo depuis une prison fédérale de l’Ohio. Lorsqu’on lui a donné la chance de s’adresser au tribunal, il a refusé.

Floyd est décédé le 25 mai 2020, après que l’ancien officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, s’est agenouillé sur le cou pendant neuf minutes et demie alors que Floyd a répété à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer et qu’il est finalement devenu mou. Le meurtre, qu’un spectateur a enregistré sur vidéo, a déclenché des protestations dans le monde entier dans le cadre d’une prise en compte plus large de l’injustice raciale.

Kueng s’est agenouillé sur le dos de Floyd pendant la contention tandis qu’un troisième officier, Thomas Lane, tenait les jambes de Floyd et un quatrième, Tou Thao, empêchait les passants d’intervenir. Tous les officiers ont été licenciés et ont fait face à des accusations d’État et fédérales.