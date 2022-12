L’ancien pilote de Formule 1 Patrick Tambay décède à l’âge de 73 ans | Nouvelles du monde

L’ancien pilote de Formule 1 Patrick Tambay est décédé à l’âge de 73 ans.

Le pilote automobile français a couru pour Ferrari, McLaren et Renault lors de deux passages en F1 entre 1977 et 1979, et 1981 et 1985.

Tambay a participé à 123 courses de Formule 1, obtenant cinq pole positions et remportant deux victoires.

Il a remporté le Grand Prix d’Allemagne 1982 et le Grand Prix de Saint-Marin l’année suivante alors qu’il pilotait pour Ferrari.

Ferrari a rendu hommage à Tambay sur Instagram en écrivant : “Nous sommes tous vraiment attristés par la nouvelle du décès de Patrick Tambay.

“Il a été l’une des vraies stars des années 80 en remportant deux courses avec la Scuderia et en contribuant à remporter les titres Constructeurs en 1982 et 1983.”