L’ancien pilote de Formule 1 Nicholas Latifi quitte la course pour poursuivre un MBA

L’ancien pilote de Formule 1 Nicholas Latifi a pris d’assaut Internet après avoir fait une annonce choquante hier. Le pilote de sport automobile canadien a déclaré qu’il quitterait la course pour poursuivre un MBA à la London Business School.

Partageant l’information choquante, Latifi a déclaré: «En grandissant, j’ai toujours eu un vif intérêt pour le monde des affaires et j’ai toujours dit que c’était quelque chose que j’aurais étudié à l’université si je n’avais pas suivi la voie de la course. Dans cet esprit, et sachant que je pourrais prendre une pause dans la course, j’ai décidé que je voulais poursuivre un MBA et me concentrer sur quelque chose qui transformerait la prochaine phase de ma vie. Un MBA a toujours été quelque chose que j’avais envisagé de faire après la course, même si c’était à la fin de la trentaine et au début de la quarantaine. » Latifi a ajouté que son programme de MBA à la London Business School devrait commencer le mois prochain.

Nicholas Latifi avait déjà décidé qu’il ne serait pas disposé à passer à d’autres catégories de course. Latifi, dans le même temps, a déclaré que ce n’était pas un adieu complet à sa carrière de pilote. Il a juste senti que c’était le bon moment pour poursuivre ce qu’il avait toujours prévu et il est impatient de sa prochaine aventure.

« Ce n’est pas nécessairement un adieu au monde de la course pour toujours. La course… est toujours quelque chose qui me passionne énormément », a conclu Latifi.

Nicholas Latifi est devenu célèbre, après avoir obtenu son meilleur résultat en carrière avec une septième place au Grand Prix de Hongrie en 2021. Il a participé à 61 courses de Formule 1 pour Williams. Le coureur est resté loin des projecteurs après avoir perdu sa place à la fin de l’année dernière.

Williams avait décidé de remplacer Latifi par la recrue Logan Sargeant en 2022. Un rapport publié par Sky Sports affirmait que Latifi avait reçu des menaces de mort après son accident au Grand Prix d’Abu Dhabi en décembre 2021. Son accident malheureux a entraîné la perte du titre de champion du monde de Lewis Hamilton. .

Après avoir organisé un spectacle impressionnant en Formule 2, Nicholas Latifi a gagné sa place en tant que pilote Williams, aux côtés de George Russell pour la saison 2020 de Formule 1. Il a obtenu des finitions P11 en Autriche, Monza et Imola lors de sa première année.