Avant la saison de Formule1 2020, pas moins de sept rivaux de Ferrari, à savoir les équipes McLaren, Mercedes, Racing Point, Red Bull, Renault, Alpha Tauri et Williams, ont exigé une «divulgation complète et appropriée» au cours de l’enquête de plusieurs mois sur le moteur Ferrari 2019. car il y avait des rumeurs selon lesquelles l’équipe italienne avait été impliquée dans la tricherie. Maintenant, une saison plus tard, l’ancien pilote de Formule 1 et actuel F1 Stewart Mika Salo a révélé l’accord secret qui a causé une perte de puissance massive qui était l’une des principales raisons pour lesquelles Ferrari et ses équipes clientes ont une telle baisse de performance en 2020.

Salo a déclaré au pilote de rallye finlandais Kristian Sohlberg que l’accord avec les autorités prévoyait des sanctions contre la grande équipe italienne. La FIA a puni Ferrari et ses équipes clientes en les obligeant à utiliser moins de carburant, ce qui était l’une des principales raisons de la perte de puissance.

« Ils ont souffert de la triche de Ferrari l’année dernière parce qu’ils avaient des moteurs Ferrari et ont été obligés de consommer moins de carburant, donc je pense qu’Alfa Romeo pourrait être en bonne position si elle peut performer à son meilleur dans la course cette saison », a déclaré Salo. parler des chances de l’équipe Alfa Romeo F1 qui utilisera une nouvelle unité motrice Ferrari.

«Je ne sais pas s’il s’agit d’un nouveau moteur, mais ils sont autorisés à l’utiliser à sa pleine puissance. Ils n’étaient pas autorisés l’année dernière à cause de Ferrari », a précisé Salo lorsqu’on lui a demandé si Ferrari sortait un nouveau moteur cette saison.

Les rapports suggèrent que Ferrari apportera en effet une toute nouvelle unité motrice en 2021 et peut-être aussi en 2022. Le patron d’Alfa Romeo, Fred Vasseur, et le chef de Ferrari, Mattia Binotto, ont déjà déclaré que Ferrari disposera d’une unité de puissance compétitive en 2021 qui ne sera pas la pire sur la grille.

La FIA avait alors annoncé qu’elle avait conclu ce qu’elle décrivait comme «une enquête technique approfondie» sur le moteur Ferrari 2019.

Dans la déclaration, la FIA a déclaré qu’elle n’était «pas pleinement convaincue» que rien de fâcheux ne s’était produit, «mais a décidé que de nouvelles mesures n’aboutiraient pas nécessairement à une affaire concluante en raison de la complexité de la question et de l’impossibilité matérielle de fournir le preuve d’une violation. »

Il a ajouté qu’il souhaitait éviter le risque d’une procédure judiciaire interminable et avait «décidé de conclure un accord de règlement efficace et dissuasif avec Ferrari pour mettre fin à la procédure».