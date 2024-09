L’ancien phénomène universitaire Kumar Rocker fait ses débuts en MLB pour les Rangers

SEATTLE — Kumar Rocker a enfin fait ses débuts dans les ligues majeures. Son premier match très attendu a été plutôt mitigé.

Rocker a lancé quatre manches pour les Rangers du Texas jeudi soir lors de leur victoire 5-4 en ouverture de la série contre les Mariners de Seattle. C’était la conclusion d’un long parcours dans le jeu professionnel pour l’ancien phénomène universitaire et le meilleur espoir de l’organisation des Rangers.

Sous les yeux de ses parents depuis les tribunes, Rocker a connu un début de match difficile, concédant un simple à Victor Robles sur le premier lancer de sa carrière et un simple dribbleur à Julio Rodriguez. Mais il s’en est sorti sans dommage, obtenant des retraits sur trois prises de Cal Raleigh et Randy Arozarena et un flyout vers la piste d’avertissement de Luke Raley.

Il a finalement éliminé sept frappeurs lors de ses débuts, laissant parfois les frappeurs de Seattle dans le doute. Rocker a raté une chance de quitter la base avec l’avantage après avoir accordé le premier point – et le premier coup de circuit – de sa carrière sur le tir en solo de Justin Turner en quatrième manche, mais il a vu ses coéquipiers revenir d’un déficit de trois points pour remporter une victoire de 5-4 sur les Mariners.

Rocker a été retiré après avoir effectué 74 lancers. Il a accordé trois coups sûrs et deux buts sur balles, en plus des sept retraits au bâton.

« Nous l’avons amené là où nous le voulions, environ 75 lancers, et il doit se sentir bien pour ce départ », a déclaré le manager Bruce Bochy. « Je suis sûr qu’il était nerveux sur le terrain, puis les deux premiers gars ont réussi des coups sûrs, et, vous savez, il a des coureurs en position de marquer, personne n’est éliminé, et il a fait des lancers quand il le fallait. Donc ça en dit long sur lui. »

Après avoir été une star dominante à l’université de Vanderbilt, Rocker est devenu le 10e choix global des Mets lors du repêchage amateur de 2021 et n’a pas été signé en raison de problèmes médicaux. Le Texas l’a repêché troisième au classement général en 2022, et il s’est remis d’une opération de Tommy John en mai 2023 pour obtenir la promotion menant aux débuts de jeudi.

« Ce fut un parcours incroyable », a déclaré Lu, la mère de Rocker, lors de la diffusion télévisée des Rangers. « Et il en est sorti en se battant, en gardant la tête baissée et en travaillant dur. »

Rocker a souri en parlant de la présence de ses parents dans les gradins pour son premier départ dans les ligues majeures.

« [It means] « J’ai eu beaucoup de chance », a déclaré Rocker. « Et je joue aussi pour eux. Tout ce que je fais, c’est pour eux, de l’université jusqu’ici, j’essaie juste de les rendre fiers. »

Le directeur général du Texas, Chris Young, a déclaré que c’était un « week-end amusant » pour les Rangers avec les débuts de Rocker, suivis de Jacob deGrom et Max Scherzer prévus pour débuter vendredi et samedi.

« Évidemment, nous allons récupérer Max et Jacob les jours suivants et en plus de cela, nous allons voir notre premier choix au repêchage d’il y a quelques années faire ses débuts. Quelqu’un qui ne fait pas seulement ses débuts en septembre, quelqu’un qui a vraiment survolé les ligues mineures en raison de ses performances et qui a maintenant gagné l’opportunité de lancer dans les ligues majeures », a déclaré Young.

Rocker, 24 ans, a une moyenne de points mérités de 1,96 en 10 matchs pour trois équipes différentes des Rangers depuis le 5 juillet. Lors de ses deux derniers départs en réadaptation pour Triple-A Round Rock, il a réalisé 18 retraits au bâton en 10 manches, et il a terminé avec 47 retraits au bâton et quatre buts sur balles en 29⅔ manches en sept départs combinés pour Double-A Frisco et Round Rock.

« Je suis excité. Je peux le dire. Les fans devraient l’être. C’est une grande partie de notre avenir quand on regarde Kumar et Jack [Leiter] et les jeunes qui arrivent », a déclaré le manager du Texas, Bruce Bochy.

Pour Rocker, la clé pour rebondir après son début de match difficile a été de s’appuyer sur ses « favoris » : un sinker et son slider wipeout qui a contribué à 17 swings et ratés de Seattle.

« C’est la beauté de ce terrain », a déclaré Rocker. « Je suis content de l’avoir, je suis content de travailler dessus, et les choses peuvent s’améliorer un peu une fois que cela sera fait. [fastball] la commande revient. »

Le père de Rocker, Tracy, est l’entraîneur de la ligne défensive des Titans du Tennessee. Tracy Rocker a quitté l’équipe après l’entraînement de jeudi pour prendre l’avion pour voir son fils faire son premier match.

« Oubliez le fait d’être entraîneur. Maintenant, il est le parent le plus heureux, vous savez, l’un des parents les plus heureux du monde », a déclaré le coordinateur défensif des Titans, Dennard Wilson. « Et pouvoir aller voir son fils lancer la première balle dans un match de baseball des ligues majeures et voir son fils traverser l’adversité qu’il a traversée et les ligues mineures pour arriver à ce point ? C’est un sentiment incroyable. »

Bien que le chemin pour atteindre les ligues majeures ait été long et sinueux, les parents de Rocker n’ont jamais douté qu’il y parviendrait.

« À 2 ans, j’ai dit à mon mari qu’il serait lanceur », a déclaré Lu Rocker.