L’ancien personnage de Coronation Street revient – ​​mais sera joué par un acteur différent que les fans devraient reconnaître

Un ANCIEN personnage de Coronation Street est sur le point de revenir – mais sera joué par un acteur différent que les fans devraient reconnaître.

L’ex-femme d’Imran Habeeb, Sabeen, devrait bientôt revenir à Weatherfield, mais sera désormais jouée par une autre actrice.

L'ex-femme d'Imran Habeeb, Sabeen, dans Coronation Street sera désormais jouée par une autre actrice

Avita Jay a précédemment dépeint Sabeen lors d’un bref passage dans la série en 2018.

Mais lorsque Sabeen reviendra, elle sera interprétée par Zora Bishop, que certains téléspectateurs reconnaîtront peut-être à son rôle d’Emily Warlow dans la série policière à succès Unforgotten.

Zora est également apparue dans Casualty et a exprimé le jeu vidéo Assassin’s Creed: Origins.

L’avocat Sabeen revient dans le cadre d’un triangle amoureux, avec Imran (Charlie de Melo) déchiré entre son ex-femme et son partenaire actuel, Toyah Battersby.

Plus tôt ce mois-ci, Charlie et un certain nombre de ses co-stars de Coronation Street ont été vus filmer sur place pour la première fois en 15 mois alors que les choses commencent à revenir à la normale à la suite de la pandémie de Covid.

Ils filmaient des scènes d’audience poignantes pour le procès de Seb Franklin, assassiné.

La pandémie de coronavirus a eu un impact significatif sur le monde du savon et a restreint les options de l’émission quant à l’endroit où ils peuvent filmer.

Les photos du tournage montraient la star de Roy Cropper, David Neilson, dans sa tenue de personnage traditionnelle tenant un parapluie sous la pluie battante.





Il a attendu sur les marches du tribunal avec la nièce à l’écran Nina Lucas, interprétée par Mollie Gallagher, qui semblait partager une blague avec sa co-star entre les prises.

Pendant ce temps, Charlie a été vu dans ses vêtements d’avocat alors qu’il parlait de l’affaire à Toyah.

Coronation Street est diffusé sur ITV.