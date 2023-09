L’ancien PDG du groupe chinois Alibaba quitte le secteur du cloud, une décision surprise lors du remaniement de sa direction.

HONG KONG (AP) — L’ancien PDG d’Alibaba, Daniel Zhang, a démissionné lundi de son poste de chef de son unité de cloud computing…

HONG KONG (AP) — L’ancien PDG d’Alibaba, Daniel Zhang, a démissionné lundi de son poste de chef de son unité de cloud computing, une décision surprise alors que l’empire chinois du commerce électronique achève un remaniement de sa direction.

Alibaba a annoncé qu’il investirait 1 milliard de dollars dans un fonds technologique que Zhang créerait pour soutenir les stratégies de croissance future de l’entreprise.

Zhang a démissionné le jour même où il a renoncé à ses fonctions de PDG et de président d’Alibaba.

Dans un dossier déposé auprès de la bourse de Hong Kong, Alibaba a déclaré qu’Eddie Wu, son nouveau PDG, dirigerait également son unité cloud. Wu et le nouveau président d’Alibaba, Joseph Tsai, ont pris leurs nouvelles fonctions lundi, Alibaba affirmant avoir « achevé sa transition de direction ».

Alibaba a exprimé sa « plus profonde gratitude » à Zhang pour sa contribution à l’entreprise au cours des 16 dernières années.

Le cours de l’action Alibaba à Hong Kong était en baisse de 3,6% lundi suite à cette annonce.

Dans une lettre interne datée de dimanche et consultée par l’AP, Tsai a écrit que Zhang avait « exprimé son souhait de quitter son rôle » de chef de l’activité cloud, et que le conseil d’administration d’Alibaba avait « respecté et accepté la décision de Daniel ».

« Daniel continuera à contribuer à Alibaba en canalisant son expertise différemment », a écrit Tsai.

Alibaba s’est restructuré en six unités commerciales dans le but de scinder la plupart d’entre elles et de les coter en bourse afin de maximiser les rendements pour les actionnaires.

En mai, la société a déclaré qu’elle visait à ce que son unité cloud soit cotée dans les 12 prochains mois. Il a réaffirmé ce plan lundi.

Zhang a rejoint Alibaba en 2007 et est connu pour avoir créé l’événement annuel de shopping en ligne de la Journée des célibataires. En 2015, il succède au co-fondateur Jack Ma en tant que PDG d’Alibaba. En 2019, il a succédé à Ma en tant que président.

