L’ancien PDG de Virgin Galactic, George Whitesides, participera au prochain test de vol spatial, a déclaré Branson après que la FAA ait snobé Bezos

RICHARD Branson a déclaré que l’ancien PDG de Virgin Galactic, George Whitesides, volerait sur le prochain vol spatial de la société après que la FAA ait rejeté la demande de Jeff Bezos.

Branson a fait cette annonce lors d’une fête le 11 juillet juste après son retour de son propre vol spatial.

Richard Branson a déclaré que l’ancien PDG de Virgin Galactic, George Whitesides, dirigera le prochain vol spatial de l’entreprise Crédit : EPA

« Lorsque [Branson] a remercié George, il a dit avec désinvolture « et George dirigera notre prochain vol » et les gens ont applaudi », a déclaré Lori Garver, qui était présente à la fête où Branson a remercié Whitesides d’avoir dirigé l’entreprise pendant une décennie.

L’ancien administrateur adjoint de la NASA, Garver, a déclaré à CNBC que plus de 100 employés de la société et amis célébraient le vol et le retour réussis de Branson à l’hôtel Encanto de Las Cruces au Nouveau-Mexique.

Bien que Garver et d’autres employés de la société présents à la réunion aient confirmé que Whitesides était le prochain chef de vol, un porte-parole de Virgin Galactic a déclaré que la société n’avait « pas confirmé les détails du manifeste Unity 23 pour le moment ».

Whitesides a précédemment occupé le poste de PDG de Virgin Galactic de 2010 à 2020 avant d’occuper le poste de directeur de l’espace de la société l’année dernière.

Il préside également le conseil consultatif sur l’espace de l’entreprise.

Whitesides était la seule personne que Branson a mentionnée à la fête, a déclaré Garver. Trois autres personnes devraient rejoindre le vol.

Bien que les détails du lancement du vol soient encore inconnus, la société a déclaré qu’elle visait à effectuer deux tests de vol spatial cet été.

Certains suggèrent que le lancement de Whitesides pourrait avoir lieu entre fin août et début septembre, étant donné que Virgin Galactic a mis 50 jours entre ses deux derniers vols spatiaux.

À la clôture de vendredi, Virgin Galactic a chuté de 4%, à 29,58 $.

La société a lancé quatre vols spatiaux jusqu’à présent, avec Branson sur le plus récent, appelé Unity 22.

La société prévoit également deux autres tests du VSS Unity. Le premier lancement comprendra quatre « spécialistes de mission » et le second comprendra des membres de l’armée de l’air italienne.

Les commentaires de Branson interviennent une semaine avant le lancement de Jeff Bezos au bord de l’atmosphère le 20 juillet, le jour même où la Federal Aviation Administration a réajusté sa définition d’un astronaute.

De nouvelles directives publiées par la FAA pendant le vol de Bezos ont modifié les critères utilisés pour attribuer aux astronautes une délimitation par le biais du programme Commercial Space Astronaut Wings de la FAA.

Il a donc décidé que Bezos ne gagnerait pas ces ailes d’astronautes convoitées.

Whitesides a été PDG de Virgin Galactic de 2010 à 2020 Crédit : Getty

La FAA a décidé que Bezos n’était pas qualifié d’astronaute Crédit : PA