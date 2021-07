L’ancien PDG de Virgin Galactic, George Whitesides, lors du prochain vol spatial

Garver faisait partie de plus de 100 employés de l’entreprise et VIP célébrant le vol spatial réussi de Branson à l’hôtel Encanto de Las Cruces. Une autre personne qui était présente à l’événement a confirmé les commentaires de Branson à CNBC.

« Lorsque [Branson] a remercié George, il a dit avec désinvolture « et George dirigera notre prochain vol » et les gens ont applaudi », a déclaré à CNBC Lori Garver, qui était auparavant administratrice adjointe de la NASA.

Vierge Galactique | via Reuters

L’avion-fusée de passagers de Virgin Galactic VSS Unity, transportant Richard Branson et son équipage, commence son ascension vers le bord de l’espace au-dessus de Spaceport America près de Truth or Consequences, Nouveau-Mexique, États-Unis, le 11 juillet 2021 dans une image fixe de la vidéo.

Virgin Galactic a lancé à ce jour quatre vols spatiaux d’essai, dont le plus récent, appelé Unity 22, transportant son fondateur milliardaire. La direction de la société a précédemment annoncé qu’elle effectuerait deux autres tests du vaisseau spatial VSS Unity, le premier transportant quatre autres « spécialistes de mission » et le second des membres volants de l’armée de l’air italienne.