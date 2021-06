L’ancien PDG de TD Ameritrade, Joe Moglia, met en garde les traders sur l’effet de levier

Joe Moglia, ancien PDG de la plateforme de trading en ligne TD Ameritrade, a émis jeudi un avertissement sévère concernant l’utilisation de l’effet de levier pour essayer de surdimensionner les rendements des actions meme.

« Ma plus grande préoccupation est de savoir ce qui se passe avec l’investisseur individuel » qui utilise de l’argent emprunté pour négocier plus qu’il n’en a, a déclaré Moglia à « Squawk Box » de CNBC, alors que les actions d’AMC Entertainment ont glissé au début de la négociation et ont chuté d’environ 30% peu après l’ouverture du mur Rue.

AMC a presque doublé lors de la session précédente. Son gain depuis le début de l’année aujourd’hui, malgré le net recul de jeudi, est d’environ 2 200 %.

Un autre favori de Reddit, BlackBerry, a grimpé d’environ 13% jeudi après avoir clôturé près de 32% lors de la session précédente. Bed Bath & Beyond, également pris dans la folie des stocks de mèmes, a chuté de 25% après avoir grimpé de 62% mercredi.

« Ils doivent être capables de comprendre quand ils utilisent l’effet de levier ce que cela signifie vraiment. L’effet de levier à la hausse est une bonne chose. L’effet de levier à la baisse peut vous arracher les bras », a ajouté Moglia, actuellement président de Capital Wealth Advisors.

Les fluctuations folles d’AMC ont commencé jeudi après que la chaîne de cinémas a demandé à vendre 11,55 millions d’actions « de temps en temps ». En guise de divulgation, AMC a déclaré: « Nous vous déconseillons d’investir dans nos actions ordinaires de catégorie A, à moins que vous ne soyez prêt à courir le risque de perdre tout ou une partie substantielle de votre investissement. »

AMC a révélé mardi dans un dépôt de titres qu’elle avait levé 230,5 millions de dollars lors d’une vente d’actions à la société de dette en crise Mudrick Capital Management, qui aurait vendu ces nouvelles actions AMC immédiatement pour un profit.

Avec les cours des actions et les gros titres sur les activités des entreprises qui évoluent rapidement, les maisons de courtage – en particulier celles qui s’adressent aux investisseurs individuels – doivent faire un meilleur travail pour éduquer leurs clients sur les risques de ce qui semble être un moyen facile de gagner de l’argent et quand vendre , dit Moglia.

« Par exemple, si vous avez acheté AMC à 10 $ et qu’il passe à 20 $, n’est-ce pas un profit suffisant ? S’il passe à 30 $, 40 $, à quel moment commencez-vous à réduire cette position ou, en fait, à vous débarrasser de cette position Nous devons faire un meilleur travail avec les day-traders », a-t-il ajouté.

Divulgation : les 22 milliards de dollars Charles Schwab-La fusion TD Ameritrade a été clôturée en octobre 2020