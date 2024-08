L’ancien PDG de T-Mobile sera destitué après un procès en diffamation de 100 millions de dollars intenté par un allié de Trump

L’ancien directeur général de T-Mobile, John Legere, devrait être destitué dans un procès en diffamation de 100 millions de dollars intenté par l’homme d’affaires de Floride Grant Cardone après avoir rejeté une offre de règlement avec des excuses de l’ancien directeur des télécommunications, selon deux personnes au courant de la situation.

La perspective d’une déposition augmente les enjeux pour Legere, car elle impliquerait un long interrogatoire sous serment sur ses commentaires incendiaires passés, désormais au cœur de l’affaire.

Legere a tenté d’éviter que le procès en diffamation intenté devant un tribunal d’État de Floride ne progresse ces dernières semaines et a proposé un règlement qui l’obligerait à présenter des excuses publiques à Cardone, ont indiqué les sources. Legere a également demandé une ordonnance de protection pour interdire l’accès du public aux découvertes dans cette affaire.

Mais Cardone, le gestionnaire de fonds de capital-investissement milliardaire et fervent partisan de Donald Trumpa déclaré à ses avocats qu’il estimait que l’offre était inadéquate et voulait que Legere le rembourse pour ce qu’il a décrit comme plus de 100 millions de dollars de dommages et intérêts, ont déclaré les personnes.

​Une déposition marquerait la prochaine étape juridique majeure après que le juge président de Floride, William Thomas, ait rejeté en mai une requête de Legere visant à rejeter la plainte. Joint par téléphone, Cardone a refusé de commenter le compte rendu de ses délibérations. Legere n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

L’affaire est devenue une cause célèbre parmi certains conseillers et alliés de l’ancien président, en partie à cause des liens de Cardone avec Trump et de l’empressement apparent au sein de l’entourage de Trump à voir les antagonistes punis par le système judiciaire.

Cardone a déposé une plainte en diffamation de 100 millions de dollars contre Legere en janvier, se plaignant que Legere, qui a quitté T-Mobile en 2020, a fait des déclarations prétendument fausses et incendiaires lors d’échanges publics houleux sur l’application Clubhouse et sur Twitter/X en 2023.

Selon la plainte, Legere aurait fait une série de déclarations diffamatoires, accusant notamment Cardone de fraude. Dans un échange, selon les documents judiciaires, Legere aurait qualifié Cardone de « vendeur et de spécialiste du marketing qui vend toujours quelque chose ».

Cardone pourrait être confronté à des obstacles en raison de certaines déclarations prétendument diffamatoires de Legre. Au moins un commentaire a été présenté par Legere comme étant une opinion protégée – « mon avis est que vous êtes un imposteur », a déclaré Legre – ce qui est une défense typique contre les plaintes en diffamation.

Mais la plainte affirme que les commentaires de Legere sur sa personnalité et son parcours professionnel ont fait perdre à ses entreprises environ 100 millions de dollars de chiffre d’affaires. Ils ont également effrayé certaines personnes que Cardone essayait de recruter pour qu’elles se retirent des contrats, ont déclaré les sources.

Cardone, un auteur à succès du New York Times qui est apparu dans l’émission Undercover Billionaire, est depuis des années un fervent partisan de Trump et a des liens avec des personnes proches de Trump.

En février, Cardone et sa femme ont mis en place une campagne de financement participatif GoFundMe pour aider à couvrir une partie des frais juridiques de Trump après qu’il ait été reconnu responsable d’avoir gonflé frauduleusement ses actifs et condamné à payer un jugement qui s’élevait finalement à environ 500 millions de dollars.

La collecte de fonds, qui a permis de récolter un peu plus de 2 millions de dollars, est intervenue après que Trump ait été l’orateur principal de la conférence 10X Growth de Cardone à Hollywood en mars 2022. Trump est apparu pour une discussion informelle d’une heure avec Cardone, où il a réitéré la fausse affirmation selon laquelle l’élection de 2020 avait été volée.