L’ancien PDG de Rogers, Joe Natale, poursuit pour congédiement injustifié et demande 24 millions de dollars

L’ancien PDG de Rogers, Joe Natale, poursuit la société pour congédiement injustifié et rupture de contrat, alléguant que le président de Rogers, Edward Rogers, s’est livré à « une conduite malveillante, autoritaire et oppressive ».

Dans une déclaration déposée auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario jeudi, Natale a accusé Edward et son épouse Suzanne Rogers d’avoir tenté de « ternir sa réputation » après son éviction en novembre 2021.

Mais Rogers a qualifié les affirmations de son ancien directeur général de « sans fondement » et a allégué que Natale « avait commis une faute grave » alors qu’il était à la tête de l’entreprise. Il a déclaré qu’en conséquence, il avait maintenant licencié Natale pour un motif valable.

Dans des dossiers judiciaires, Natale a accusé Edward et Suzanne Rogers d’avoir engagé l’acteur Brian Cox de HBO. Succession pour créer une vidéo « humiliante » à son sujet et la distribuer prétendument aux membres de sa famille, à ses amis et à ses collègues, avant qu’elle ne soit finalement rapportée par les médias.

La vidéo comprenait un message félicitant Edward Rogers pour sa « succession réelle chez Rogers Communications » et utilisait un juron pour décrire le départ de Natale de l’entreprise.

Il a déclaré que lui et sa société Natale Industries Inc. avaient droit à un total de 24 millions de dollars, dont 4 millions de dollars provenant d’une prime impayée liée à la clôture de l’acquisition de Shaw Communication Inc. par Rogers en avril.

Aucune des affirmations de la poursuite de Natale n’a été testée devant un tribunal.

Lutte dans la salle de conférence

Le départ de Natale du géant des télécommunications basé à Toronto a été annoncé à la suite d’une lutte de pouvoir au sein du conseil d’administration concernant le désir du président de le remplacer par Tony Staffieri, alors directeur financier.

La tentative initiale d’Edward d’évincer Natale en faveur de son n ° 2 a plutôt conduit au départ de Staffieri en septembre 2021, ainsi qu’à un vote du conseil qui a vu Edward démis de ses fonctions à la tête de la table.

REGARDER | La société Rogers en proie à des luttes intestines dans la famille et la salle de conférence : Rogers Communications en proie à un conflit de leadership et à des querelles familiales Le géant des télécommunications Rogers Communications a été bouleversé par un conflit de leadership interne entre les membres de la famille Rogers elle-même. Tout cela alors que la société tente de finaliser un accord massif de 26 milliards de dollars pour reprendre Shaw Communications.

Edward a rédigé une résolution d’actionnaire – sans assemblée d’actionnaires – pour évincer les cinq administrateurs qui l’avaient défié. La société a déposé une contestation judiciaire contre son conseil d’administration remanié, déclenchant une bataille judiciaire pour savoir qui y siégeait réellement.

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a jugé la déclaration d’Edward Rogers légitime et il a été réintégré en tant que président.

Staffieri a remplacé Natale en tant que président et chef de la direction à la suite de la décision.

Dans les documents judiciaires, Natale a déclaré qu’il avait négocié et convenu des conditions de son licenciement lors d’une série de réunions avec Edward en septembre 2021, qui ont été approuvées par le conseil d’administration de Rogers.

Mais il a déclaré qu’un groupe de membres du conseil d’administration lui avait alors demandé de rester en tant que PDG contre la volonté d’Edward « pour soutenir les priorités stratégiques de l’entreprise, notamment pour conclure l’accord Shaw et soutenir les approbations réglementaires complexes et les efforts d’intégration post-fusion ».

Natale a déclaré que l’entreprise avait amélioré ses conditions d’emploi dans des contrats écrits en octobre 2021, avant qu’il ne soit licencié le mois suivant. Il a déclaré que la société avait l’obligation contractuelle de ces accords de lui fournir certains droits en cas de licenciement sans motif, mais a refusé de le faire, « au lieu de ne fournir à Natale qu’une indemnisation compatible avec un licenciement sans motif » dans le cadre de son contrat précédent.

Le président de Rogers, Edward Rogers, à gauche, a remporté une bataille avec l’ancien PDG Joe Natale, à droite, pour le contrôle de l’entreprise. (Chris Young/La Presse Canadienne)

Dans un communiqué, le porte-parole de Natale, Bill Walker de MidtownPR, a déclaré « qu’il est regrettable que Rogers n’honore pas ses engagements envers M. Natale ».

« Son contrat de travail, mis en place par le conseil d’administration à l’époque, était clairement articulé, dûment exécuté et conçu pour assurer la continuité lors de la fusion Shaw », a déclaré Walker dans un courriel.

« Nous sommes convaincus que les tribunaux partageront ce point de vue. »

La porte-parole de Rogers, Sarah Schmidt, a déclaré que la société prévoyait de « se défendre vigoureusement contre sa réclamation sans fondement » et déposera une demande reconventionnelle pour remédier au « comportement inapproprié » présumé de la part de Natale.

« Une enquête indépendante a révélé que Joe Natale avait commis une faute grave pendant son mandat de PDG. En conséquence, nous avons pris la décision nécessaire de le licencier pour un motif valable », a déclaré Schmidt.

« Alors que nous aurions préféré traiter cette affaire en privé, M. Natale ne nous a pas laissé le choix. »

Schmidt a déclaré que l’enquête de Rogers avait révélé qu’en octobre 2021, Natale savait que des mesures étaient prises pour apporter des changements au conseil d’administration de l’entreprise, ce qui mettrait fin à son mandat de PDG. Elle a allégué que Natale s’était accordé « une rémunération excessive sans l’approbation appropriée du conseil d’administration » avant son départ.

« Cette action, ainsi que d’autres, constituait une grave violation de ses obligations fiduciaires en tant que PDG et administrateur d’une entreprise publique », a-t-elle déclaré.

« M. Natale était au courant de l’enquête et a eu l’occasion de répondre. Il a compris les implications de ses conclusions et le procès est une tentative pour devancer l’enquête. »

Plus tôt cette année, la Financière Sun Life inc. a nommé Natale à son conseil d’administration.

Natale avait été chef de la direction de Telus Corp. avant de se joindre à Rogers.