L’ancien PDG de Realme India, Madhav Sheth, rejoint Honor et taquine le lancement d’un nouveau smartphone en Inde

Honor s’est retiré du marché indien en 2020 et n’a pas sorti de nouveaux téléphones dans le pays depuis lors, mais cela est sur le point de changer car la marque a confirmé qu’elle réintégrerait bientôt le marché. De plus, l’ancien PDG de Realme, Madhav Sheth, a annoncé qu’il rejoindrait Honor India avec un message sur X (anciennement Twitter).

La dernière sortie de smartphone d’Honor en Inde remonte à plus de trois ans et la marque dirige depuis lors ses opérations en Inde via PSAV Global. La société basée à Noida est le distributeur de facto des produits Honor en Inde, qui se sont limités aux smartbands, tablettes et ordinateurs portables au cours des trois dernières années. PSAV Global dispose d’un réseau de plus de 5 000 détaillants et de plus de 100 distributeurs à travers l’Inde. Selon des rumeurs, Honor 90 sera le premier nouveau smartphone d’Honor à être lancé en Inde.