L’ancien PDG de MoviePass inculpé pour fraude présumée

D’anciens dirigeants de MoviePass et de sa société mère ont été accusés de fraude, selon un acte d’accusation fédéral qui n’a pas été scellé vendredi.

Theodore Farnsworth, 60 ans, ancien PDG d’Helios & Matheson, et Mitchell Lowe, 70 ans, ancien PDG de MoviePass, sont accusés d’avoir induit les investisseurs en erreur et d’avoir fait de fausses déclarations sur le service d’abonnement aux films pour augmenter le cours de l’action de sa société mère, Helios & Matheson Analytique.

L’acte d’accusation allègue que Farnsworth et Lowe en 2017, tout en décrivant le plan de cinéma “illimité” à 9,95 $ de la société comme soigneusement testé, durable et rentable, savaient que l’offre de MoviePass était un gadget marketing et que sa société mère ne possédait pas la technologie ou la capacité de monétiser les données des abonnés.

L’entreprise n’avait pas non plus effectué les tests marketing rigoureux qu’elle prétendait avoir effectués, le ministère de la Justice a déclaré.

MoviePass a explosé en popularité en 2017 en raison de son laissez-passer de cinéma illimité apparemment trop beau pour être vrai qui offrait initialement aux clients un bon de cinéma par jour pour 30 $ à 40 $ par mois. L’espoir était que la plupart des abonnés n’utiliseraient pas le service régulièrement, de la même manière que les gymnases sont en mesure de compenser les frais mensuels bon marché en raison des abonnés absents.

Cependant, de nombreux abonnés MoviePass ont commencé à utiliser le service trop fréquemment et l’entreprise a commencé à perdre de l’argent rapidement. Dans un effort pour rester à flot, MoviePass a commencé à limiter le nombre de titres disponibles entre autres restrictions. Le service a subi plusieurs itérations de prix et d’offres avant de fermer.

Sans le soutien des cinémas, qui avaient hésité face au modèle commercial de MoviePass et à l’intrusion dans l’industrie, la société a été forcée de se démanteler en septembre 2019.

La cofondatrice Stacy Spikes a repris possession de la société fin 2021, mais une nouvelle version de MoviePass n’a pas encore fait ses débuts officiels. La société prévoit actuellement des tests bêta dans plusieurs villes, dont Chicago. On s’attend à ce que le nouvel abonnement offre trois niveaux de prix pour 10 $, 20 $ et 30 $, respectivement, chaque niveau ayant un certain nombre de crédits pouvant être utilisés pour échanger des billets de cinéma.

Lowe et Farnsworth ne semblent pas être connectés à la nouvelle itération de MoviePass.

Selon le document du DOJ, la paire aurait également su que le prix du forfait illimité de MoviePass ne suffirait pas à compenser les pertes. Le plan était de développer de nouveaux abonnés, de gonfler les actions d’Helios & Matheson et d’attirer de nouveaux investisseurs, selon l’acte d’accusation.

La nouvelle de l’acte d’accusation intervient après que la Securities and Exchange Commission a accusé en septembre Lowe, Farnsworth et un autre ancien dirigeant de MoviePass, Khalid Itum, de faire de fausses déclarations et falsifier des registres.

“L’acte d’accusation répète les mêmes allégations faites par la Securities and Exchange Commission dans la récente plainte de la Commission déposée le 27 septembre contre M. Farnsworth, concernant des questions qui ont été rendues publiques il y a près de trois ans et largement rapportées par les médias”, a déclaré Chris Bond. , un porte-parole de Farnsworth dans un communiqué. “Comme pour le dépôt auprès de la SEC, M. Farnsworth est convaincu que les faits démontreront qu’il a agi de bonne foi, et son équipe juridique a l’intention de contester les allégations de l’acte d’accusation jusqu’à ce que sa justification soit obtenue.”

Les représentants de Lowe n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

Vendredi, le ministère de la Justice a déclaré que Farnsworth et Lowe auraient prétendu à tort que le nombre de billets achetés par les abonnés MoviePass dans le cadre de leur abonnement diminuait au fil du temps. Au lieu de cela, la paire avait ordonné aux employés de mettre en œuvre des tactiques pour empêcher les abonnés d’utiliser leur service illimité, selon les procureurs.

Les anciens PDG sont accusés d’un chef de fraude en valeurs mobilières et de trois chefs de fraude électronique. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent chacun une peine maximale de 20 ans de prison.