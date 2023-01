L’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a fait appel à la commission fédérale des biotechnologies qui permet aux membres de conserver leurs investissements

Le 30 décembre, les chefs des commissions des forces armées de la Chambre et du Sénat annoncé la sélection de l’ancien PDG de Google Eric Schmidt et de 11 autres personnes pour siéger à une nouvelle commission fédérale sur la biotechnologie.

Chargée d’examiner l’industrie biotechnologique et de suggérer des investissements qui profiteraient à la sécurité des États-Unis, la National Security Commission on Emerging Biotechnology devrait avoir une voix prépondérante sur la politique et les dépenses fédérales dans l’industrie de pointe.

La nomination, cependant, n’oblige pas les membres de la commission à se départir de leurs propres investissements biotechnologiques personnels – même s’ils contribuent à façonner la politique américaine de supervision de l’industrie. Par l’intermédiaire d’une société de capital-risque connue sous le nom de First Spark Ventures, Schmidt détient des participations dans plusieurs sociétés de biotechnologie, ce qui le place dans une position de potentiel de profit si ces sociétés sont les bénéficiaires d’une nouvelle vague de dépenses fédérales en biotechnologie.

Une personne familière avec la pensée de Schmidt, qui a demandé à ne pas être identifiée, a déclaré à CNBC le 19 janvier qu’il ne serait pas impliqué dans la sélection ou le suivi des investissements fédéraux dans le secteur et qu’il n’est pas impliqué dans la prise de décision concernant First Les investissements de Spark. La personne a également déclaré qu’elle respecterait toutes les règles de divulgation.

Puis, le 25 janvier, après une série d’e-mails et de conversations avec CNBC sur le conflit d’intérêts potentiel, la personne a déclaré que Schmidt reverserait 100% des “bénéfices nets” de son investissement dans First Spark à une association caritative. La personne n’a pas dit quand Schmidt a pris la décision de faire don des bénéfices, ajoutant qu’il n’a pas encore nommé d’organisme de bienfaisance bénéficiaire.

En raison de la nature des investissements en capital-risque, il peut s’écouler des années avant qu’une entreprise ne soit vendue ou rendue publique.

“C’est un spectacle d’horreur potentiel”, a déclaré Walter Shaub, l’ancien directeur du Bureau américain de l’éthique gouvernementale, à propos de la nouvelle commission. “Le Congrès a créé cette commission sans garanties adéquates contre les conflits d’intérêts.”

Shaub, un avocat qui est maintenant chercheur principal en éthique au projet non partisan à but non lucratif sur la surveillance du gouvernement, a déclaré que les membres de la commission sont exemptés des lois pénales sur les conflits d’intérêts qui pourraient autrement les obliger à se récuser ou à céder certains avoirs parce qu’il a été mis en place par Congrès et non l’exécutif.

“Ce sont des personnes qui vont contribuer à façonner la politique fédérale à l’intersection de la biotechnologie et de la sécurité nationale, et il leur sera légal de faire des recommandations qui profitent à leurs propres intérêts financiers personnels”, a déclaré Shaub. “Parce qu’une grande partie du travail pourrait être classifiée, le public peut n’avoir aucun moyen d’évaluer comment ses intérêts financiers influencent ses recommandations.”

Un porte-parole du Comité sénatorial des forces armées, qui supervisera la commission, a déclaré que Schmidt et d’autres membres avaient été sélectionnés par des dirigeants bipartites à la Chambre et au Sénat et devaient respecter les règles d’éthique du gouvernement.

“Chaque membre de cette commission est tenu d’adhérer à toutes les politiques d’éthique du gouvernement”, a déclaré le porte-parole. “La commission elle-même est conçue pour empêcher toute influence indue, et le Congrès assurera une surveillance attentive tout au long du travail de la commission.”

Le nouveau président de la commission, le Dr Jason Kelly, n’envisage pas de renoncer à son rôle de PDG de la société de biotechnologie de Boston Ginkgo Bioworks, spécialisée dans le génie génétique.

“Jason siège à cette commission à titre personnel”, a déclaré Joseph Fridman, cadre chez Ginkgo Bioworks. Il n’a pas précisé si Kelly prévoyait également de se départir de toute participation potentielle dans l’entreprise. “Je noterai également qu’en général, nous mettons régulièrement en place des mesures chez Ginkgo pour maintenir notre position de partenaire de confiance du gouvernement américain.”

La décision de Schmidt de faire don de ses bénéfices “renforce (s) qu’il se porte volontaire pour ces rôles pour toutes les bonnes raisons”, a déclaré la personne familière avec sa pensée. “Le but principal est la philanthropie”, a déclaré la personne.

Mais Shaub a déclaré que si Schmidt devait donner les bénéfices nets de First Spark à une association caritative, cela n’irait pas assez loin pour résoudre le problème. “Dire qu’il fera don de tous les bénéfices ne change rien”, a-t-il déclaré. “Soit vous avez un intérêt financier dans le travail gouvernemental que vous faites, soit vous n’en avez pas.”

Le Pentagone est déjà profondément investi dans le secteur de la biotechnologie. En septembre, par exemple, la Maison Blanche a annoncé que le ministère de la Défense investirait 1 milliard de dollars dans l’infrastructure de fabrication nationale bioindustrielle sur cinq ans pour stimuler le développement de la base manufacturière américaine. La nouvelle commission fédérale aura probablement son mot à dire dans la direction de ces investissements au cours des deux années de son existence.

Ce n’est pas la première fois que Schmidt participe à une commission influente de Washington. En octobre, CNBC a rapporté que Schmidt et des entités qui lui étaient liées avaient réalisé plus de 50 investissements dans des sociétés d’intelligence artificielle alors qu’il était président d’une commission fédérale sur l’IA de 2018 à 2021. Rien n’indiquait que Schmidt avait enfreint des règles d’éthique ou fait quoi que ce soit d’illégal. tout en présidant la commission. Et CNBC n’est au courant d’aucun cas dans lequel Schmidt a abusé de sa position sur la commission précédente pour un gain financier personnel.

Pourtant, à l’époque, Shaub a qualifié l’arrangement d’IA de Schmidt de “absolument un conflit d’intérêts” et a déclaré que ce n’était “pas la bonne chose à faire”.

Les investissements biotechnologiques de Schmidt sont relativement récents. Schmidt, qui sert de conseiller stratégique et d’associé non directeur, a été cofondateur de First Spark en 2021. Les investissements de l’entreprise sont fortement concentrés dans le secteur de la biotechnologie : dans des entreprises de pointe comme Walking Fish Technologies, qui se concentre sur l’ingénierie cellulaire ; Vitara Biomedical, une entreprise de soins néonatals ; et Valitor, spécialisée dans les thérapies médicamenteuses à base de protéines. Les représentants des trois sociétés n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

CNBC a tenté de contacter les responsables de First Spark via LinkedIn pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse. Le site Web de l’entreprise ne propose pas de numéro de téléphone ni d’adresse e-mail.

CNBC a tenté de contacter les autres membres de la commission pour déterminer comment ils géreraient les problèmes potentiels de conflit d’intérêts. Un porte-parole du représentant Ro Khanna, qui a été nommé à la commission, a déclaré que le membre du Congrès ne possédait aucune action individuelle et que les actifs de sa femme se trouvaient dans une fiducie diversifiée gérée par un conseiller financier extérieur. “Les fiducies diversifiées qualifiées éliminent les conflits et sont donc un véhicule approprié pour se prémunir contre tout conflit potentiel”, a déclaré le porte-parole de Khanna.

Dawn Meyerriecks, l’ancienne directrice adjointe de la CIA pour la science et la technologie qui siégera à la commission, a déclaré à CNBC qu’elle n’avait aucun investissement personnel dans l’espace biotechnologique.

“Comme vous le savez, la Commission n’est pas encore complètement constituée”, a-t-elle déclaré dans un message via LinkedIn. “Tous les commissaires déposeront tous les formulaires de divulgation requis pour le service à la commission et travailleront avec le conseiller en éthique du gouvernement pour examiner tout conflit potentiel en fonction du travail attendu de la Commission.”