L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, refuse de témoigner devant le Sénat bancaire

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors d’une audience du Comité sénatorial de l’agriculture, de la nutrition et des forêts à Washington, DC, le mercredi 9 février 2022.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, refuse de témoigner lors d’une audience cette semaine sur l’implosion de son entreprise, a annoncé lundi la commission sénatoriale des banques.

Les avocats du fondateur de la plateforme de cryptographie ont également déclaré que Bankman-Fried, qui est basé aux Bahamas, n’acceptera pas la signification d’une assignation à comparaître pour contraindre son témoignage devant le panel.

“Nous avons proposé à Sam Bankman-Fried deux dates différentes pour témoigner devant la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines, et nous sommes disposés à accepter un témoignage virtuel. Il a refusé dans une abdication sans précédent de responsabilité”, a déclaré le président des banques du Sénat, le sénateur. Sherrod Brown, D-Ohio et membre du classement Pat Toomey, R-Pa. dit dans un communiqué commun.

“Étant donné que l’avocat de Bankman-Fried a déclaré qu’il ne souhaitait pas accepter la signification d’une assignation à comparaître, nous continuerons à travailler pour qu’il comparaisse devant le Comité. Il doit une explication au peuple américain”, ont-ils déclaré.

Plus tôt lundi, Bankman-Fried a déclaré qu’il n’était “pas actuellement” prévu de témoigner à l’audience. Dans une interview sur Twitter Spaces, il a également noté qu’il était “ouvert et disposé” à avoir une conversation sur la comparution devant le comité.

Brown et Toomey ont récemment été menacés dans un lettre à Bankman-Fried pour l’assigner à comparaître s’il “choisissait de ne pas comparaître” à l’audience de mercredi.

Bankman-Fried a été appelé à témoigner devant le comité sénatorial après que son échange crypto FTX se soit écrasé en quelques jours. Avant que l’entreprise n’implose, FTX aurait transféré milliards de dollars en fonds de clients à la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.

Dans la lettre à Bankman-Fried demandant son témoignage, Brown et Toomey ont écrit qu ‘”il reste encore d’importantes questions sans réponse sur la manière dont les fonds des clients ont été détournés, comment les clients ont été empêchés de retirer leur propre argent et comment vous avez orchestré une dissimulation”.

Bankman-Fried doit comparaître mardi à une audience du comité des services financiers de la Chambre qui portera sur l’effondrement de son entreprise.