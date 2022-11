L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, perd des lobbyistes au profit de Washington

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et ses alliés perdent des partisans à Washington, alors que l’entreprise touche le fond.

Des lobbyistes qui travaillaient à la fois pour FTX et Guarding Against Pandemics, une organisation à but non lucratif partiellement financée par Bankman-Fried et dirigée par son frère, Gabe Bankman-Fried, ont déclaré à CNBC qu’ils avaient rompu les liens avec l’échange de crypto-monnaie après son effondrement. FTX a annoncé la semaine dernière qu’elle déposait le bilan du chapitre 11 et que Bankman-Fried quittait son poste de PDG après les révélations d’une crise de liquidité au sein de l’entreprise.

La chute stupéfiante de FTX a incité les législateurs de Washington, y compris la Maison Blanche Biden, à examiner de plus près l’entreprise et l’industrie dans son ensemble. Les mesures prises par certains à Washington pour se distancier de FTX ont suivi une poussée plus large de la société et des principaux dirigeants pour se faire bien voir des décideurs.

Bankman-Fried est devenu connu comme un “chéri” de la crypto à Washington en donnant plus de 39 millions de dollars aux candidats et aux comités lors des élections de mi-mandat de 2022, selon les données d’OpenSecrets. Ryan Salame, co-PDG de FTX Digital Markets, a donné plus de 23 millions de dollars au cours du même cycle électoral, selon les données.

Mais de nombreux efforts de FTX pour prendre pied à Washington semblent s’arrêter. Après que Bankman-Fried ait fait don de 2 900 $ à la campagne du sénateur Dick Durbin, D-Ill., Cette année, un assistant du démocrate du Sénat n ° 2 a déclaré lundi à CNBC que la contribution “sera reversée à un organisme de bienfaisance approprié”.

Eliora Katz, une ancienne assistante du sénateur républicain Pat Toomey qui figurait sur les rapports de divulgation en tant que seul lobbyiste interne de FTX, ne travaille plus dans l’entreprise, selon une personne proche du dossier. On ne sait pas exactement quand elle est partie, ou si elle a démissionné ou a été licenciée. Les rapports de divulgation du lobbying montrent que FTX a dépensé 540 000 $ en lobbying interne au cours des deuxième et troisième trimestres de cette année combinés. FTX répertorie Katz comme travaillant pour l’entreprise sur sa divulgation de lobbying du troisième trimestre, qui comprend de juillet à septembre.

Certaines des personnes de cette histoire ont refusé d’être nommées pour parler d’affaires privées. Un e-mail à l’adresse FTX de Katz a rebondi.

Conaway Graves Group, une boutique de lobbying dirigée par l’ancien représentant du GOP Mike Conaway du Texas et son ancien chef de cabinet Scott Graves, a également cessé de travailler pour FTX la semaine dernière alors que la société approchait de son annonce de faillite.

“Notre relation avec FTX a pris fin au début de la semaine dernière et nous ne représenterons plus FTX à quelque titre que ce soit à l’avenir”, a déclaré Graves dans un e-mail.

Au moins trois autres groupes commerciaux ne représentent plus FTX. La Chambre du progrès, qui répertorie les partenaires cryptographiques tels que Blockchain.com et Ripple sur son site Web, ne travaille plus avec FTX, selon une personne informée à ce sujet.

L’Association for Digital Asset Markets, un groupe de lobbying crypto dirigé par l’avocate de l’industrie Michelle Bond, a supprimé toutes les traces notables de FTX de son site Web. Bond, qui est aurait proche de Salame, a mené une campagne primaire républicaine ratée pour un siège à New York House.

Il a été annoncé en Février que FTX et FTX US rejoignent le conseil d’administration du groupe. Une version archivée du site Web du groupe montre que Ryne Miller, avocat général de FTX US, et Mark Wetjen, responsable de la politique et de la stratégie réglementaire de l’entreprise, figuraient autrefois parmi les membres du conseil d’administration du groupe commercial.

Wetjen était commissaire de la CFTC sous l’ancien président Barack Obama. Un porte-parole du groupe de commerce de crypto a déclaré à CNBC que “jeudi, ADAM a retiré FTX.com et FTX.US de ses membres”. Le groupe a ajouté que “la suppression découlait du comportement frauduleux récemment découvert par FTX”.

Coindesk a signalé que FTX résigné du Crypto Council for Innovation, un groupe commercial distinct de l’industrie de la cryptographie.

L’association de santé à but non lucratif partiellement financée par Bankman-Fried et dirigée par son frère a également perdu certains liens avec Washington.

Guarding Against Pandemics, un 501 (c) (4) qui préconise des investissements publics pour prévenir la prochaine pandémie de Covid-19, a perdu le Ridge Policy Group en tant que l’un de ses lobbyistes, a déclaré la société à CNBC. Le groupe de pression est dirigé par l’ancien secrétaire de Sécurité intérieure Tom Ridge.

“Ridge Policy Group ne représente plus Guarding Against Pandemics”, a déclaré Pamela Curtis Sherman, directrice administrative de l’entreprise, à CNBC dans un e-mail. Sherman n’a pas dit quand cette décision a été prise ni pourquoi les deux liens ont rompu.

Mais l’annonce intervient après que l’association à but non lucratif a semblé prendre ses distances avec Bankman-Friend et son frère.

Lundi après-midi, Guarding Against Pandemics avait effacé la section “à propos” de son site Web. Les archives Internet Wayback Machine montrent que la section “à propos” notait autrefois Bankman-Fried comme donateur et mentionnait Gabe Bankman-Fried comme fondateur et directeur. L’organisation à but non lucratif n’a pas renvoyé de demandes répétées de commentaires.

Avant même que FTX ne s’effondre, l’organisation à but non lucratif a perdu une autre société de lobbying, Ogilvy Government Relations. Gordon Taylor, directeur de cette entreprise, a déclaré à CNBC dans une brève interview que son contrat avec Guarding Against Pandemics a pris fin fin octobre et n’a pas été renouvelé.

On ne sait pas pourquoi l’entreprise n’a pas renouvelé le contrat.

– Mary Catherine Wellons de CNBC a contribué à ce rapport