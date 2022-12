L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, inculpé

NEW YORK –

Sam Bankman-Fried, l’ancien PDG de la plate-forme de crypto-monnaie FTX, a orchestré une fraude d’un an en détournant les fonds des investisseurs vers son fonds spéculatif privé et en les utilisant pour faire des investissements en capital-risque, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques, les valeurs mobilières américaines et Exchange Commission a allégué mardi dans une plainte.

Bankman-Fried a été arrêté lundi aux Bahamas, où il vivait, après que les États-Unis ont déposé des accusations criminelles qui seront rendues publiques mardi, selon le procureur américain Damian Williams. La plainte de la SEC est distincte.

Un porte-parole de Bankman-Fried n’a fait aucun commentaire lundi soir. Il a le droit de contester son extradition, ce qui pourrait retarder mais probablement pas arrêter son transfert vers les États-Unis

Bankman-Fried faisait l’objet d’une enquête criminelle par les autorités américaines et bahamiennes à la suite de l’effondrement le mois dernier de FTX, qui a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu’il a manqué d’argent après l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire.

Bankman-Fried était l’une des personnes les plus riches du monde sur papier; à un moment donné, sa valeur nette a atteint 26,5 milliards de dollars américains, selon Forbes. Il était une personnalité éminente à Washington, faisant don de millions de dollars à des causes politiques principalement de gauche et à des campagnes politiques démocrates, bien qu’il ait également donné de l’argent aux républicains. FTX est devenu le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.

Tout cela s’est rapidement effondré le mois dernier, lorsque des rapports ont remis en question la solidité du bilan de FTX. Les clients ont décidé de retirer des milliards de dollars, mais FTX n’a ​​pas pu répondre à toutes les demandes car il avait apparemment utilisé les dépôts de ses clients pour financer des investissements dans la branche commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.

“Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie”, a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.

La plainte de la SEC allègue que Bankman-Fried avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions depuis mai 2019 en faisant la promotion de FTX en tant que plateforme sûre et responsable pour le commerce d’actifs cryptographiques.

Au lieu de cela, indique la plainte, Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers Alameda Research sans le leur dire.

“Il a ensuite utilisé Alameda comme sa tirelire personnelle pour acheter des condominiums de luxe, soutenir des campagnes politiques et faire des investissements privés, entre autres utilisations”, indique la plainte. “Rien de tout cela n’a été divulgué aux investisseurs en actions de FTX ou aux clients commerciaux de la plateforme.”

Alameda n’a pas séparé les fonds des investisseurs FTX et les investissements d’Alameda, a déclaré la SEC, utilisant cet argent pour “financer sans discernement ses opérations commerciales”, ainsi que d’autres entreprises de Bankman-Fried.

L’arrestation de Bankman-Fried est intervenue juste un jour avant qu’il ne devait témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre. La représentante Maxine Waters, D-Californie, présidente du comité, a déclaré qu’elle était “déçue” que le public américain et les clients de FTX ne puissent pas voir Bankman-Fried témoigner sous serment.

Cette audience aura toutefois lieu mardi.

Bankman-Fried a déclaré récemment qu’il n’avait pas “sciemment” abusé des fonds des clients, et a déclaré qu’il pensait que ses millions de clients en colère finiraient par être guéris.

La SEC a contesté cette affirmation mardi dans sa plainte.

“FTX a opéré derrière un vernis de légitimité que M. Bankman-Fried a créé, entre autres, en vantant ses meilleurs contrôles, y compris un” moteur de risque “propriétaire, et l’adhésion de FTX à des principes spécifiques de protection des investisseurs et à des conditions de service détaillées. Mais comme nous l’affirmons dans notre plainte, ce placage n’était pas seulement mince, il était frauduleux”, a déclaré Gurbir Grewal, directeur de la Division of Enforcement de la SEC. “L’effondrement de FTX met en évidence les risques très réels que les plates-formes de négociation d’actifs cryptographiques non enregistrées peuvent poser aux investisseurs et aux clients.”