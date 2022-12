L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, dit qu’il “n’a jamais essayé de commettre une fraude”

Des sources affirment que Sam Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds clients FTX à sa société de négoce propriétaire, Alameda Research.

Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX le 11 novembre après que les traders ont retiré 6 milliards de dollars de la plateforme.

Le bureau du procureur américain à Manhattan a lancé une enquête sur FTX, qui a déposé son bilan sur la façon dont il a géré les fonds des clients.

Sam Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de l’échange de crypto FTX, aujourd’hui en faillite, a tenté de se distancier des suggestions de fraude lors de sa première apparition publique depuis que l’effondrement de son entreprise a stupéfié les investisseurs et laissé les créanciers face à des pertes totalisant des milliards de dollars.

S’exprimant par liaison vidéo lors du Dealbook Summit du New York Times avec Andrew Ross Sorkin mercredi, Bankman-Fried a déclaré qu’il n’avait pas sciemment mélangé les fonds des clients sur FTX avec les fonds de sa société de négoce propriétaire, Alameda Research.

“Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude”, a déclaré Bankman-Fried dans l’interview d’une heure, ajoutant qu’il ne pense pas personnellement avoir une responsabilité pénale.

Il a également nié connaître l’ampleur de la position d’Alameda sur FTX, affirmant que cela l’avait pris par surprise.

La crise de liquidité chez FTX est survenue après que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds de clients FTX à Alameda Research, a rapporté Reuters, citant deux personnes proches du dossier. Au moins 1 milliard de dollars de fonds clients avaient disparu, ont déclaré les gens.

Bankman-Fried a déclaré à Reuters en novembre que la société n’avait pas “transféré en secret”, mais avait plutôt mal interprété son “étiquetage interne déroutant”.

FTX a déposé son bilan et Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG le 11 novembre, après que les commerçants ont retiré 6 milliards de dollars de la plate-forme en trois jours et que l’échange rival Binance a abandonné un accord de sauvetage.

“Cette semaine-là, il s’est passé tellement de choses”, a-t-il déclaré.

Bankman-Fried a déclaré qu’il parlait des Bahamas et que l’interview était contre l’avis de ses avocats. Il a été vu dans le lien vidéo parler depuis une pièce, vêtu d’un T-shirt noir et buvant occasionnellement dans une tasse.

FTX fait face à une vague d’enquêtes. Le bureau du procureur américain à Manhattan a commencé à la mi-novembre à enquêter sur la façon dont FTX gérait les fonds des clients, a déclaré à Reuters une source au courant de l’enquête. La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont également ouvert des enquêtes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait venir aux États-Unis, Bankman-Fried a répondu qu’à sa connaissance, il le pouvait et qu’il ne serait pas surpris s’il se rendait à Washington pour les prochaines audiences du Congrès sur l’effondrement de l’entreprise.

L’implosion de FTX a marqué une chute de grâce étonnante pour l’entrepreneur de 30 ans qui a fait un boom de la crypto-monnaie à une valeur nette que Forbes a fixée il y a un an à 26,5 milliards de dollars. Après avoir lancé FTX en 2019, il est devenu un donateur politique influent et s’est engagé à reverser la plupart de ses revenus à des œuvres caritatives.

Il a déclaré mercredi qu’il ne lui restait plus “presque rien” et qu’il n’avait plus qu’une seule carte de crédit en état de marche avec “peut-être 100 000 dollars sur ce compte bancaire”.

Depuis que FTX a déposé son bilan, Bankman-Fried a pris ses distances avec l’image qu’il projetait dans les interviews avec les médias et sur Capitol Hill, déclarant à un journaliste de Vox que son plaidoyer pour un cadre réglementaire de crypto n’était “que des relations publiques” et que ses discussions sur l’éthique au sein de l’industrie étaient au moins en partie un front.

Bankman-Fried a déclaré qu’il était “confus” quant à la raison pour laquelle l’entité américaine de FTX, qui a été incluse dans le dossier de mise en faillite, ne traite pas les retraits des clients. Les remboursements sont actuellement suspendus pour les clients américains et internationaux.

“À ma connaissance, tous les clients américains et toutes les entreprises américaines réglementées ici, je pense qu’au moins en termes d’actifs des clients, vont bien”, a-t-il déclaré, ajoutant que les contrats dérivés de l’une de ses filiales américaines étaient “entièrement garantis”.

Qu’est-il arrivé

Bankman-Fried a déclaré qu’Alameda avait acquis une position substantielle sur FTX et que, alors que les prix des actifs numériques chutaient cette année, Alameda devenait de plus en plus endetté jusqu’au point de non-retour au début du mois.

Il ajouta:

De manière réaliste, (il n’y avait) aucune possibilité pour FTX de liquider cette position et de générer tout ce qui était dû.

Bankman-Fried a déclaré qu’il “n’essayait pas de mélanger des fonds”, mais a déclaré que lorsque FTX n’avait pas de compte bancaire, certains clients viraient de l’argent à Alameda et étaient crédités sur FTX, ce qui entraînait probablement des écarts.

Il a démissionné de son poste de PDG d’Alameda en octobre 2021, quatre ans après avoir fondé l’entreprise, et a cédé le rôle à Caroline Ellison et Sam Trabucco, qui ont agi en tant que co-PDG jusqu’à ce que Trabucco quitte l’entreprise en août.

Pour sa part, Bankman-Fried a déclaré qu’il regrettait de s’être concentré sur la situation dans son ensemble chez FTX au détriment de la gestion des risques, à laquelle il a dit avoir accordé moins d’attention au cours “de la dernière année ou des deux dernières années”.

Ses entreprises “ont complètement échoué” en matière de gestion des risques, a-t-il déclaré.

“Il n’y avait personne qui était principalement en charge du risque positionnel des clients sur FTX, et cela semble assez embarrassant rétrospectivement.”