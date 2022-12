l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, devrait avoir peur de la prison

Le milliardaire Mark Cuban n’abandonne pas la crypto, malgré l’implosion de FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde.

Cependant, Cuban dit que l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, devrait avoir “peur d’aller en prison pendant longtemps”, dans une interview avec TMZ.

“J’ai parlé au gars et j’ai pensé qu’il était intelligent”, a déclaré Cuban à TMZ. “Je n’avais aucune idée qu’il allait prendre l’argent des autres et le mettre à son usage personnel.”

Alameda research, la société de négoce fondée par Bankman-Fried, empruntait des milliards de dollars sur les comptes des utilisateurs de FTX et négociait ces fonds à leur insu, rapporte CNBC. FTX a également considérablement sous-estimé la somme d’argent qu’il devrait garder sous la main au cas où un utilisateur voudrait retirer de l’argent.

Les régulateurs exigent que les plateformes de trading détiennent suffisamment d’argent pour correspondre à ce que les clients déposent. Et le commerce des fonds des clients sans leur consentement explicite est illégal, selon la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Maintenant, Bankman-Fried, ainsi que des célébrités comme le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady et le gardien des Golden State Warriors Stephen Curry, ont été nommé dans un recours collectif déposée le 15 novembre à Miami.

Le procès allègue que les clients américains de FTX ont perdu environ 11 milliards de dollars et accuse l’échange d’enrôler des célébrités pour cibler “des investisseurs non avertis de tout le pays”.

FTX et Bankman-Fried n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC Make It.

Bien que FTX soit basé aux Bahamas compliquerait normalement ce procès, il est possible de surmonter cet obstacle juridictionnel puisque la plupart des accusés sont situés aux États-Unis, a déclaré à CNBC Make It .

Cependant, les lois américaines sur les valeurs mobilières ne sont pas équipées pour empêcher ces problèmes de se produire, dit Guseva.

Alors que le procès progresse dans le système judiciaire, l’effondrement de FTX pourrait avoir un effet domino sur l’ensemble de l’industrie de la cryptographie.

À la suite de l’effondrement de FTX, BlockFi, un autre prêteur de crypto-monnaie en difficulté, a déposé le bilan du chapitre 11 le 28 novembre. Dans le dossier, la société a inscrit un prêt en cours de 275 millions de dollars à FTX US.

Dans l’ensemble, plus de 1,3 billion de dollars de valeur ont été effacés du marché de la cryptographie cette année et l’effondrement de FTX n’a ​​fait qu’aggraver la situation, selon les analystes.

“La faillite et l’apparente fraude pure et simple de FTX pourraient être le domino en chute libre qui rend finalement la crypto-monnaie ininvestissable pour les gens ordinaires”, a déclaré James Royal, journaliste principal à Bankrate, à CNBC Make It.

“Si de l’argent frais cesse d’affluer vers les actifs cryptographiques, leur ascension fulgurante ne peut pas continuer”, ajoute-t-il.

Les investisseurs doivent comprendre que la valeur de la crypto-monnaie n’est pas soutenue par un actif sous-jacent, contrairement aux actions et aux obligations, déclare Royal. C’est pourquoi son prix est soumis à des fluctuations et à des chutes erratiques et imprévisibles.

“La crypto n’augmente que si plus de personnes transfèrent de l’argent vers l’actif virtuel, elle dépend donc de la confiance des investisseurs pour faire avancer le jeu”, dit-il.

Les investisseurs doivent également savoir comment une plateforme d’échange détient leurs actifs, sinon ils “pourraient être soumis au même effacement que les clients de FTX”, déclare Royal.

“Si vous continuez à considérer la crypto-monnaie comme un véhicule d’investissement viable, vous devez comprendre la nature exacte des obligations légales de la bourse envers ses clients”, explique-t-il.

Quant à Cubain, il prévoit de continuer à investir dans la crypto et dit qu’il est important de “séparer le signal du bruit”.

“Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d’erreurs, mais cela ne change pas la valeur sous-jacente”, a-t-il déclaré à TMZ.

Cuban estime que les contrats intelligents, l’une des principales technologies sous-jacentes permettant d’effectuer des transactions cryptographiques, auront un impact significatif sur la création d’applications précieuses qui ont peut être utilisé par tout le monde.

