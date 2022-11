L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, déclare “Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude”

Sur un ton contrit, l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré qu’il “n’avait pas fait du bon travail” pour assumer ses responsabilités envers les régulateurs, les clients et les investisseurs. dans une conversation très attendue avec Andrew Ross Sorkin de CNBC au Dealbook Summit.

“Je n’ai jamais essayé de frauder qui que ce soit”, a déclaré Bankman-Fried. “Je l’ai vu comme une entreprise florissante et j’ai été choqué par ce qui s’est passé ce mois-ci.”

Bankman-Fried est apparu par flux vidéo des Bahamas, a déclaré Sorkin.

Sorkin a demandé à Bankman-Fried ce qui avait motivé ses acquisitions dans l’industrie de la cryptographie, compte tenu de la taille des emprunts d’Alameda auprès des sociétés que Bankman-Fried avait l’intention d’acquérir.

Bankman-Fried a affirmé qu’il pensait qu’au milieu de 2022, Alameda avait remboursé toutes les lignes de crédit à divers bureaux d’emprunt. Mais Alameda doit toujours à BlockFi plus de 670 millions de dollars, selon des documents judiciaires.

“Le moment où j’ai vraiment su qu’il y avait un problème, c’était le 6 novembre”, a déclaré Bankman-Fried, après que la position FTT importante d’Alameda ait été révélée par Coindesk. “Quand nous avons examiné cela, il y avait un problème sérieux potentiel.”

“Alameda avait pris un énorme coup” à ce moment-là. “Nous assistions à une course sur le départ de la banque”, a déclaré Bankman-Fried.

“J’étais nerveux [when] le bilan d’Alameda” a été exposé par Coindesk, a déclaré Bankman-Fried, mais s’attendait à ce que les dommages soient limités à Alameda, et non à une crise “existentielle” pour FTX.

Sorkin a demandé à Bankman-Fried pourquoi FTX et Bankman-Fried avaient même accès à l’argent des clients.

“Je ne dirigeais pas Alameda, je ne savais pas exactement ce qui se passait, je ne connaissais pas la taille de leur position”, a déclaré Bankman-Fried. “Beaucoup de ces choses sont des choses que j’ai apprises au cours du mois dernier[danslesjoursquiontprécédélafaillite[inthedaysleadinguptobankruptcy

La nouvelle direction de FTX a déclaré que Bankman-Fried exerçait un contrôle significatif sur tout l’empire.

Sorkin a pressé Bankman-Fried sur le jeu d’Alameda sur des crypto-monnaies douteuses, lisant une lettre d’un investisseur qui a perdu ses économies de 2 millions de dollars.

“La plate-forme américaine est entièrement solvable et financée”, a déclaré Bankman-Fried. “Je crois que les retraits pourraient être ouverts aujourd’hui et être rendus entiers.”

Bankman-Fried a défendu le fait qu’il n’était pas au courant de l’exposition d’Alameda. En 2019, a-t-il déclaré, 40% du volume de FTX provenait d’Alameda. En 2022, Bankman-Fried a affirmé que ce nombre était tombé à 2%, ce qui l’a amené à croire que l’exposition de FTX était réduite.

Sorkin a continué à faire pression sur Bankman-Fried sur le prêt des actifs des clients. Bankman-Fried a hésité.

“En 2018, FTX n’avait pas de comptes bancaires”, a déclaré Bankman-Fried pour justifier la raison pour laquelle les utilisateurs ont été invités à virer des fonds sur un compte au nom d’Alameda au lieu de directement à FTX.

Des rumeurs avaient circulé depuis l’implosion de FTX le 11 novembre quant à savoir si Bankman-Fried se présenterait à l’événement. Dans un tweet la semaine dernière, l’ancien PDG de FTX a confirmé qu’il s’asseoirait pour parler avec Sorkin.

Le FTX de Bankman-Fried a implosé à la mi-novembre après que Coindesk a signalé des irrégularités dans les bilans FTX. Depuis que FTX a déposé une demande de mise en faillite dans le Delaware le 11 novembre, Bankman-Fried s’est entretenu sporadiquement avec les médias. “F *** régulateurs”, a-t-il déclaré à un journaliste de Vox dans un message Twitter.

“Je fous le bordel”, a-t-il écrit dans un autre Tweet.

Semafor a divulgué des messages entre le PDG de Tesla, Elon Musk, et Bankman-Fried, dans lesquels Musk invitait l’ancien cryptomilliardaire à renouveler sa participation de 100 millions de dollars dans Twitter.

FTX a déjà été salué comme l’enfant de l’affiche de la crypto responsable. Les régulateurs et les législateurs considéraient Bankman-Fried comme l’avenir de la réglementation de la cryptographie, une réputation que Bankman-Fried a cultivée lors de comparutions devant le Congrès et approfondie grâce à de généreuses contributions politiques.

Bankman-Fried était déjà connu comme l’un des plus gros donateurs aux candidats démocrates. Il a affirmé dans une récente interview qu’il avait donné tout aussi généreusement aux causes républicaines, par le biais de contributions dites “dark pool”.

Les journalistes, Bankman-Fried, ont déclaré : « paniquez si vous faites un don aux républicains ».

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.