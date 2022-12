L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas

NEW YORK –

L’ancien PDG de la société de crypto-monnaie en faillite FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas à la demande du gouvernement américain, ont annoncé lundi les autorités américaines et bahamiennes.

L’arrestation a été effectuée lundi après que les États-Unis ont déposé des accusations criminelles qui devraient être dévoilées mardi, selon le procureur américain Damian Williams. Bankman-Fried avait fait l’objet d’une enquête criminelle par les autorités américaines et bahamiennes à la suite de l’effondrement de FTX le mois dernier. L’entreprise a déposé son bilan le 11 novembre, lorsqu’elle a manqué d’argent après l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire.

“Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là”, a déclaré Williams.

Le procureur général des Bahamas, Ryan Pinder, a déclaré que les Bahamas extraderaient “rapidement” Bankman-Fried vers les États-Unis une fois que l’acte d’accusation sera descellé et que les autorités américaines feront une demande officielle. FTX a son siège aux Bahamas et Bankman-Fried est resté en grande partie dans son complexe de luxe des Bahamas à Nassau depuis l’échec de l’entreprise.

Un porte-parole de Bankman-Fried n’a fait aucun commentaire lundi soir. Bankman-Fried a le droit de contester son extradition, ce qui pourrait retarder mais probablement pas arrêter son transfert aux États-Unis

L’arrestation de Bankman-Fried intervient juste un jour avant qu’il ne devait témoigner devant le comité des services financiers de la Chambre. La représentante Maxine Waters, D-Californie, présidente du comité, a déclaré qu’elle était “déçue” que le public américain et les clients de FTX ne puissent pas voir Bankman-Fried témoigner sous serment.

Bankman-Fried était l’une des personnes les plus riches du monde sur le papier, avec une valeur nette estimée à 32 milliards de dollars américains. Il était une personnalité éminente à Washington, faisant don de millions de dollars à des causes politiques principalement de gauche et à des campagnes politiques démocrates. FTX est devenu le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.

Tout cela s’est rapidement effondré le mois dernier, lorsque des rapports ont remis en question la solidité du bilan de FTX. Les clients ont décidé de retirer des milliards de dollars, mais FTX n’a ​​pas pu répondre à toutes les demandes car il a apparemment utilisé les dépôts de ses clients pour couvrir les mauvais paris de la branche d’investissement de Bankman-Fried, Alameda Research.

Bankman-Fried a déclaré récemment qu’il n’avait pas “sciemment” abusé des fonds des clients, et a déclaré qu’il pensait que ses millions de clients en colère finiraient par être guéris.

Le comité des services financiers de la Chambre devrait toujours entendre mardi le témoignage de l’actuel PDG John Ray III. Ray, qui a repris FTX le 11 novembre et est un spécialiste de la restructuration de longue date, a déclaré devant les tribunaux que les conditions financières de FTX étaient pires que celles d’Enron.

Les autorités des Bahamas prévoient de poursuivre leur propre enquête sur Bankman-Fried.

“Les Bahamas et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables toutes les personnes associées à FTX qui pourraient avoir trahi la confiance du public et enfreint la loi”, a déclaré le Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, dans un communiqué.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré qu’elle avait autorisé des accusations distinctes liées à des violations présumées des lois sur les valeurs mobilières et qu’elle les déposerait publiquement mardi.