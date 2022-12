L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a rencontré à plusieurs reprises la CFTC

Rostin Behnam, président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), lors d’une audience du Comité sénatorial de l’agriculture, de la nutrition et des forêts à Washington, DC, États-Unis, le mercredi 9 février 2022.

WASHINGTON – Le fondateur et ancien PDG de l’échec de l’échange de crypto-monnaie, Sam Bankman-Fried, a rencontré des responsables de haut niveau de la Commodity Futures Trading Commission plus de 10 fois au cours des 14 derniers mois, y compris avec le président de la CFTC, Rostin Behnam.

Behnam a témoigné jeudi devant le Comité sénatorial de l’agriculture, de la nutrition et des forêts, qui supervise les marchés nationaux des produits de base. Le chef de la CFTC a déclaré aux sénateurs que les réunions avec Bankman-Fried étaient centrées sur le désir “obstiné” de FTX de modifier la licence de la chambre de compensation pour LedgerX LLC, que FTX a achetée en 2021 et est supervisée par la CFTC.

L’amendement, qui a été déposé il y a environ 12 mois, aurait permis à LedgerX de régler directement les dérivés cryptographiques sans l’intervention d’intermédiaires. Le changement proposé était toujours en attente d’approbation au moment où FTX a déposé son bilan plus tôt ce mois-ci.

“Mon équipe et moi avons rencontré M. Bankman-Fried et son équipe. Au cours des 14 derniers mois, nous nous sommes rencontrés 10 fois dans le bureau de la CFTC à leur demande, tout cela en relation avec cette (organisation de compensation de produits dérivés) ; cette application de chambre de compensation”, Behnam a déclaré la présidente du comité, la sénatrice Debbie Stabenow, D-Mich.

Dans son ouverture déclarationsBehnam a déclaré que LedgerX était enregistré auprès de la CFTC depuis 2017 et était l’une des rares entités FTX à ne pas avoir déposé le bilan avec FTX le mois dernier.

Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG de FTX et la société a déposé le bilan du chapitre 11 le mois dernier.

“La CFTC a été en contact quasi quotidien avec LedgerX ainsi qu’avec les dépositaires tiers qu’elle utilise pour détenir des liquidités et des actifs numériques”, a déclaré Behnam. “Sur la base des informations qui nous sont présentées, à l’heure actuelle, la propriété du client LedgerX reste sécurisée et LedgerX dispose des ressources financières nécessaires pour continuer à fonctionner dans un avenir prévisible.”

Behnam a déclaré que la plupart de ses réunions avec Bankman-Fried et l’équipe FTX ont eu lieu à Washington, mais il y a également eu une réunion lors d’une conférence en Floride, deux appels téléphoniques et un certain nombre de messages visant à faire avancer l’application.

Plus tard au cours de l’audience, Behnam a déclaré au sénateur Tommy Tuberville, R-Ala., Que des courriels avaient également été échangés entre les parties.

“Certains des messages concernaient la planification des 10 réunions que j’ai mentionnées”, a déclaré Behnam. “Mais il s’agissait de mises à jour, nous donnant, encore une fois, cette approche obstinée de” nous avons soumis des réponses aux questions de la division ou nous avons plus de données pour simplement soutenir leur plaidoyer pour cette application “, le tout en relation avec l’application.”

Le président de la CFTC a déclaré qu’il ne savait pas combien de fois les dirigeants de Bankman-Fried ou de FTX ont rencontré d’autres membres du personnel de l’agence, mais il a déclaré qu’ils étaient “un peu” dans le bâtiment pour discuter des détails de l’application du centre d’échange.

“J’ai pris très tôt la décision d’être aussi transparent que possible avec le processus”, a déclaré Behnam. “Il y avait des sentiments très, très forts à propos de cette candidature. Et j’ai senti que je devais être engagé en tant que président de l’agence qui a rencontré directement FTX et M. Bankman-Fried.”

La commission examinait la demande de FTX au moment où elle a déposé son bilan. Behnam a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise au 11 novembre, lorsque FTX a annoncé sa faillite.