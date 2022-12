L’ancien PDG de FTX fait sa première comparution devant un tribunal américain

NEW YORK –

L’entrepreneur en crypto-monnaie Sam Bankman-Fried peut déposer une caution de 250 millions de dollars et vivre dans la maison californienne de ses parents en attendant son procès pour avoir escroqué des investisseurs et pillé les dépôts de clients sur sa plateforme de trading FTX, a déclaré un juge jeudi.

Le procureur adjoint américain Nicolas Roos a déclaré devant le tribunal de district américain de Manhattan que Bankman-Fried, 30 ans, “avait commis une fraude aux proportions épiques”. Roos a proposé des conditions strictes de mise en liberté sous caution, y compris une caution de 250 millions de dollars américains – qui, selon lui, serait la plus grande caution fédérale avant le procès jamais réalisée – et une assignation à résidence au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.

Une raison importante pour autoriser la libération sous caution était que Bankman-Fried avait accepté de renoncer à l’extradition, a déclaré Roos. Bankman-Fried devait être libéré jeudi.

Le juge magistrat Gabriel W. Gorenstein a accepté la caution et a également approuvé la proposition d’assignation à résidence, bien qu’il ait exigé qu’un bracelet de surveillance électronique soit apposé sur Bankman-Fried avant de quitter le palais de justice. Roos avait recommandé qu’il soit attaché vendredi en Californie.

Bankman-Fried portait un costume et une cravate, s’est assis entre ses avocats et n’a pas parlé pendant l’audience, sauf pour répondre au juge. Vers la fin, Gorenstein lui a demandé s’il comprenait qu’il risquerait d’être arrêté et qu’il devrait 250 millions de dollars américains s’il choisissait de fuir.

“Oui, je le sais,” répondit Bankman-Fried.

Peu de temps après, l’audience s’est terminée et Bankman-Fried, les mains dans les poches avant de son pantalon, a été conduit hors de la salle d’audience par deux maréchaux américains.

Ses conditions de mise en liberté sous caution exigent également qu’il n’ouvre aucune ligne de crédit supérieure à 1 000 dollars américains.

Le cautionnement devait être garanti par la valeur nette de la maison de ses parents et la signature de ceux-ci et de deux autres personnes financièrement responsables possédant des actifs considérables, a déclaré Roos. La caution a été décrite comme un “caution d’engagement personnel”, ce qui signifie que la garantie n’avait pas besoin de respecter le montant de la caution.

Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas la semaine dernière, a été transporté par avion à New York mercredi soir après avoir décidé de ne pas contester son extradition.

Pendant qu’il était dans les airs, l’avocat américain de Manhattan a annoncé que deux des plus proches associés de Bankman-Fried avaient également été inculpés et avaient secrètement plaidé coupable.

Carolyn Ellison, 28 ans, ancienne directrice générale de la société de négoce de Bankman-Fried, Alameda Research, et Gary Wang, 29 ans, cofondateur de FTX, ont plaidé coupables à des accusations de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de fraude en matières premières.

Le procureur américain Damian Williams a déclaré dans une déclaration vidéo que les deux coopéraient avec les enquêteurs et avaient accepté de participer à toute poursuite. Il a mis en garde les autres personnes qui ont permis à la fraude présumée de se manifester.

“Si vous avez participé à une faute chez FTX ou Alameda, il est maintenant temps de prendre de l’avance”, a-t-il déclaré. “Nous avançons rapidement et notre patience n’est pas éternelle.”

Les procureurs et les régulateurs soutiennent que Bankman-Fried était au centre de plusieurs stratagèmes illégaux visant à utiliser l’argent des clients et des investisseurs à des fins personnelles. Il risque des décennies de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.

Dans une série d’interviews avant son arrestation, Bankman-Fried a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de frauder qui que ce soit.

Bankman-Fried est accusé d’avoir utilisé de l’argent, illégalement prélevé sur des clients FTX, pour permettre des transactions à Alameda, dépenser somptueusement dans l’immobilier et apporter des millions de dollars en contributions de campagne aux politiciens américains.

FTX, fondée en 2019, a rapidement propulsé le phénomène de l’investissement crypto vers de grands sommets, devenant l’un des plus grands échanges mondiaux de monnaie numérique. À la recherche de clients au-delà du monde de la technologie, il a embauché l’acteur et écrivain comique Larry David pour apparaître dans une publicité télévisée diffusée pendant le Super Bowl, faisant de la crypto la prochaine grande chose.

L’empire crypto de Bankman-Fried, cependant, s’est brusquement effondré début novembre lorsque les clients ont retiré des dépôts en masse au milieu de rapports remettant en question certains de ses arrangements financiers.