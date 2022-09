Nile a levé 125 millions de dollars au cours des quatre années écoulées depuis que lui et Patel, le PDG, se sont associés pour démarrer l’entreprise, bien que ses cycles de financement soient restés confidentiels jusqu’à présent. Par l’intermédiaire de sa société d’investissement, JC2 Entreprises , Chambers a déclaré qu’il possédait 10% de Nile. Les autres investisseurs incluent March Capital, 8VC et Iconiq Capital.

C’est un marché qui, depuis des années, voit Cisco se battre avec Juniper Networks et Aruba Wireless, désormais une unité de Hewlett Packard Enterprise. Chambers et Patel affirment que ni Cisco ni ses concurrents existants n’ont développé la technologie sans fil nécessaire pour répondre aux exigences du bureau moderne, avec son essaim d’appareils, sa tendance au travail hybride et ses menaces de sécurité avancées.

Au cours des deux décennies qu’il a passées à la tête de Cisco, John Chambers a transformé une start-up du réseau informatique en l’une des entreprises technologiques les plus dominantes au monde, avec près de 50 milliards de dollars de revenus annuels et des clients géants à travers le monde.

Alors que Chambers et Patel étaient encore chez Cisco, plusieurs startups de la Silicon Valley ont lancé de grands tours de table en vantant une approche appelée réseau défini par logiciel qui impliquait de développer des logiciels avancés et de les placer dans des boîtes de produits de base. Mais le battage médiatique ne s’est jamais concrétisé dans les grandes nouvelles entreprises alors que les titulaires, y compris Cisco, se sont frayés un chemin dans le marché.

Plus récemment, Cisco a commencé à permettre aux clients de payer pour la mise en réseau en tant que service (NaaS), avec le 2021 introduction de ce qu’il appelle Cisco+. Et plus tôt cette année, HPE a annoncé GreenLake pour Aruba. Cependant, peu de grandes entreprises ont signé pour ce type d’arrangements, a déclaré Brandon Butler, analyste chez IDC, chercheur dans l’industrie technologique.

“Les opérateurs historiques essaient de faire du NaaS depuis longtemps”, a déclaré Patel. “C’est un mot à la mode dans l’industrie depuis toujours.”

Chambers dit que l’approche de Nile est de faire pour la mise en réseau ce qu’Amazon a fait pour le stockage et l’informatique, permettant aux gens de louer des ressources et de payer pour ce qu’ils utilisent chaque mois au lieu de les obliger à acheter, configurer et gérer leur propre matériel. Butler d’IDC a déclaré que, dans le centre de données, la mise en réseau est à la traîne par rapport au calcul et au stockage dans la transition vers une utilisation basée sur la consommation.

La gamme de produits initiale de Nile comprend des points d’accès qui distribuent le Wi-Fi dans une installation, des commutateurs d’accès qui se connectent aux points d’accès et des commutateurs de distribution qui peuvent connecter des commutateurs d’accès à Internet. Le logiciel permet aux administrateurs de voir si le réseau fonctionne correctement, de se renseigner sur les problèmes et de surveiller les performances des applications.

Bien que s’attaquer à Cisco soit une tâche ardue pour toute startup, peu de personnes sont mieux placées pour connaître les faiblesses de l’entreprise que Chambers et Patel, qui travaillent ensemble depuis environ 25 ans. Chambers a rejoint Cisco en 1991, un an après l’introduction en bourse de l’entreprise et, en 1995, a pris la relève en tant que PDG, poste qu’il occupera pendant les 20 années suivantes. Patel a passé près de 14 ans chez Cisco et avant cela, il était ingénieur dans une entreprise rachetée par Cisco. Au moment de son départ, il faisait partie des quatre principaux dirigeants de Cisco.

“Qu’il s’agisse d’une entreprise publique ou d’une entreprise privée, d’une petite, moyenne ou grande entreprise, toute entreprise est essentiellement à gagner en ce qui nous concerne”, a déclaré Patel. “Pourquoi ? Parce que n’importe qui dans n’importe quelle entreprise, petite ou grande, a besoin de connectivité pour faire son travail.”

Cisco, quant à lui, est embourbé dans un mode de faible croissance depuis plus d’une décennie, ce qui comprend la fin de la carrière de Chambers là-bas. La société n’a pas généré de croissance à deux chiffres de ses revenus depuis 2010, à la sortie de la crise financière, et n’a dépassé les 5 % qu’une seule fois depuis 2013.

Pour Chambers, affronter Cisco comporte une certaine ironie. En tant que PDG, Chambers était connu pour rendre la vie difficile à ses lieutenants partis pour une entreprise rivale. L’exemple le plus notable était celui d’Arista, une société de réseautage d’entreprise cofondée par Andy Bechtolsheim et David Cheriton, qui avait vendu une société antérieure à Cisco.

En 2008, le duo a embauché Jayshree Ullal, qui avait été un haut dirigeant de Cisco, en tant que PDG d’Arista. C’était une décision que Chambers a prise personnellement. En 2011, selon le le journal Wall Street, Chambers “a dit aux dirigeants d’empêcher Arista de gagner de nouvelles affaires auprès des clients de Cisco”. Son équipe de vente a alors formé une “Tiger Team” pour entraver “les efforts de marketing d’Arista et empêcher son premier plan d’offre publique”, a rapporté le Journal.

En 2014, Cisco a poursuivi Arista pour violation de brevet et de droit d’auteur, déclenchant une longue bataille juridique qui s’est terminée quatre ans plus tard, Arista acceptant de payer Cisco plus de 400 millions de dollars mettre fin au litige.

Chambers a déclaré à CNBC au moment du procès: “Nous devions envoyer un message au marché que nous protégerons notre innovation et protégerons également nos clients.” Ullal a répondu, disant à CNBC qu’Arista était “définitivement pris au dépourvu et déçu”.