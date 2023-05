L’ancien PDG d’Audi, Rupert Stadler, plaide coupable de fraude dans l’affaire des émissions de Volkswagen

L’ancien chef de la division luxe de Volkswagen, Audi, a plaidé coupable mardi à des accusations liées au scandale des émissions de diesel du constructeur automobile, devenant le plus haut dirigeant condamné pour des voitures qui ont triché aux tests d’émissions à l’aide de logiciels illégaux.

Rupert Stadler a répondu « oui » à une déclaration lue devant le tribunal par son avocat selon laquelle Stadler a admis avoir commis des actes répréhensibles et regretter de ne pas avoir empêché les voitures truquées du marché même après que le scandale soit devenu public, a rapporté l’agence de presse dpa.

Stadler a plaidé en vertu d’un accord avec le juge et les procureurs qui prévoit une probation au lieu d’une peine d’emprisonnement et lui ordonne de payer une amende de 1,1 million d’euros (1,6 million de dollars canadiens) en échange d’un aveu de culpabilité approfondi. Trois managers de rang inférieur ont également conclu des accords de plaidoyer lors du procès de 2 ans et demi à Munich.

Stadler avait été accusé de fraude et de fausse certification par les procureurs qui ont déclaré qu’il avait laissé vendre des voitures avec un logiciel truqué après septembre 2015. C’est à ce moment-là que l’Agence américaine de protection de l’environnement a émis un avis de violation en vertu de la Clean Air Act après avoir découvert le logiciel truqué.

Le logiciel a activé les contrôles des émissions lorsque les voitures étaient sur des bancs d’essai et les a désactivés lorsque les voitures étaient sur la route.

Les voitures passeraient l’inspection mais émettaient plusieurs fois le niveau autorisé d’oxyde d’azote, un polluant qui peut nuire à la santé des gens.

Le PDG de VW n’a pas encore été jugé

Le scandale a coûté à Volkswagen plus de 30 milliards de dollars américains en amendes et en règlements et a entraîné l’emprisonnement de deux dirigeants américains.

Cela a éloigné l’ensemble de l’industrie automobile de la dépendance aux moteurs diesel, qui représentaient près de la moitié du marché automobile en Europe, et a contribué à accélérer la poussée vers les véhicules électriques.

Volkswagen est depuis devenu l’un des plus grands fabricants mondiaux de voitures à batterie uniquement.

L’ancien PDG de VW, Martin Winterkorn, qui a démissionné à la suite de l’annonce de l’EPA en 2015, a été inculpé par les autorités américaines et allemandes, mais l’Allemagne n’extrade généralement pas ses citoyens vers des pays extérieurs à l’Union européenne. Les poursuites allemandes à son encontre sont également au point mort car il est en mauvaise santé.