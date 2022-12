L’ancien PDG d’Alameda risque jusqu’à 110 ans de prison après avoir plaidé coupable dans l’effondrement de FTX

Caroline Ellison. (Capture d’écran du Twitter de Caroline Ellison, @carol)

Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, risque jusqu’à 110 ans de prison.

Selon son accord de plaidoyer, Ellison s’est déclarée coupable de sept chefs d’accusation, notamment de fraude par fil, sur valeurs mobilières et sur marchandises.

Elle a également accepté de payer une restitution d’un montant à déterminer par les tribunaux.

C’est selon Ellison accord du tribunal avec les procureurs du district sud de New York, en date du 18 décembre.

Selon l’accord de plaidoyer, Ellison fait face à sept chefs d’accusation passibles collectivement d’une peine de prison maximale de 110 ans. Il s’agit notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude sur les valeurs mobilières et une fraude sur les marchandises. Elle fait également face à une accusation de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent.

Ellison a accepté de renoncer à toute défense contre les accusations. Conformément à son accord avec les procureurs, elle accepte également de faire une restitution, dont le montant sera déterminé par les tribunaux.

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Ellison doit coopérer pleinement avec les procureurs, le FBI et tout autre organisme d’application de la loi. Elle doit également fournir des documents, des dossiers et des preuves aux procureurs et témoigner devant un grand jury ou lors de procès sur demande.

Un avocat d’Ellison n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider.

Ellison était La petite amie occasionnelle du cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. Elle était à la tête d’Alameda Research, la société commerciale lancée par Bankman-Fried. Gary Wang, cofondateur de FTX, a également travaillé avec Bankman-Fried et Ellison chez Alameda Research.

Wang, comme Ellison, a a plaidé coupable de fraudeselon une annonce faite mercredi par le procureur américain du district sud de New York.

En novembre, Reuter a rapporté que Bankman-Fried a secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à Alameda Research. Une grande partie de cet argent a disparu, ont déclaré des sources de Reuters, fixant le montant entre 1 et 2 milliards de dollars.

Bankman-Fried a déclaré à Reuters qu’il “n’était pas d’accord avec la qualification” du transfert de 10 milliards de dollars.

“Nous n’avons pas transféré secrètement”, a-t-il déclaré à Reuters dans des SMS à l’époque. “Nous avions un étiquetage interne déroutant et nous l’avons mal lu.”

Mercredi soir, Bankman-Fried était extradé des Bahamas et a atterri aux États-Unis.

FTX a déposé son bilan le 11 novembre après avoir implosé, décimant des milliards de fonds de clients du jour au lendemain. Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG le même jour.