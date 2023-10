L’ancien PDG d’Abercrombie and Fitch, Mike Jeffries, fait l’objet d’une enquête après des accusations d’abus sexuels

Abercrombie & Fitch dit enquêter sur des allégations selon lesquelles l’ancien PDG Mike Jeffries, qui a dirigé l’entreprise pendant plus de 20 ans et a défini son image moderne, aurait exploité des hommes lors de soirées sexuelles qu’il organisait.

BBC News a rapporté lundi que 12 hommes ont déclaré avoir assisté ou organisé des événements comprenant des actes sexuels pour Jeffries et son partenaire Matthew Smith.. Certains de ces hommes ont déclaré qu’ils étaient exploités ou qu’ils n’avaient pas participé volontairement. Ces événements se seraient produits entre 2009 et 2015.

Deux des hommes avec lesquels la BBC s’est entretenue ont révélé leur identité officiellement, et la BBC a déclaré avoir confirmé les points clés de leurs histoires en vérifiant les faits dans leurs courriels, leurs billets d’avion et d’autres documents, ainsi qu’en interrogeant des dizaines d’autres sources.

Il n’était pas clair si l’un des hommes avait déposé un rapport à la police.

La BBC a également rapporté que dans les mois précédant le départ de Jeffries de l’entreprise, un fonds de pension qui avait investi dans Abercrombie & Fitch avait intenté une action en justice selon laquelle l’entreprise avait payé des règlements après des allégations de « mauvaise conduite » de Jeffries.

Brian Bieber, l’avocat de Jeffries, a déclaré à NBC News que Jeffries ne commenterait pas les informations concernant sa vie personnelle. Smith n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans un rapport envoyé par courrier électronique à NBC News, un porte-parole d’Abercrombie & Fitch a déclaré que la société était « consternée et dégoûtée » par ces allégations. La société a déclaré que sa direction et son conseil d’administration actuels n’étaient pas au courant des allégations portées contre Jeffries et qu’elle avait engagé un cabinet d’avocats externe pour enquêter sur les problèmes soulevés par les reportages de la BBC.

Jeffries a été PDG d’Abercrombie & Fitch de 1992 à 2014. Lorsqu’il a été embauché, l’entreprise venait de sortir de la faillite et avait une image lourde. Au cours de son mandat, l’entreprise est devenue un détaillant très imité qui définissait l’apparence et l’habillement des jeunes.

Il a également été fréquemment critiqué et boycotté à plusieurs reprises pour ses publicités et messages à caractère sexuel sur ses vêtements.

Plus tard au cours du mandat de Jeffries, l’entreprise a pris du retard sur ses rivaux et les nouveaux concurrents de la mode rapide. Ses résultats financiers ont également commencé à s’affaiblir, ce qui a nui aux actions de l’entreprise. Jeffries a perdu son titre de président suite à la pression des investisseurs, puis a complètement quitté l’entreprise.

La plupart des dirigeants et du conseil d’administration actuels d’Abercrombie & Fitch ont rejoint l’entreprise après le départ de Jeffries, bien que Fran Horowitz, PDG depuis février 2017, ait été président de la marque Hollister d’A&F pendant les deux derniers mois du mandat de Jeffries.