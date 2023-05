L’ancien PC du Met interdit de service à vie suite à l’enquête sur l’exposition à la pudeur de Wayne Couzens

Un ancien officier de la police métropolitaine qui a enquêté sur Wayne Couzens sur deux incidents d’exposition à la pudeur quelques heures avant qu’il ne kidnappe, viole et assassine Sarah Everard a été exclu à vie du service de police après avoir été reconnu coupable de faute grave.

Samantha Lee a mené une enquête « bâclée » et « non professionnelle » après que Couzens, 50 ans, se soit exposé au personnel féminin d’un McDonald’s au volant dans le Kent les 14 et 27 février 2021, a révélé une audience disciplinaire de la police.

Elle n’a pas réussi à sécuriser les images de vidéosurveillance lorsqu’elle a visité le restaurant le 3 mars, quelques heures avant que Couzens n’enlève Everard, 33 ans, à Clapham, au sud-ouest de Londres.

Lee, 29 ans, a menti lorsqu’elle a été interrogée plus tard sur ses actions, affirmant qu’elle pensait que les images de vidéosurveillance du restaurant avaient été supprimées automatiquement.

Mardi, un comité disciplinaire de Palestra House à Southwark, dans le sud de Londres, a déclaré que sa malhonnêteté constituait une faute grave.

Le président juridique, Darren Snow, a déclaré que Lee avait menti au sujet de la CCTV lors d’une réunion avec deux officiers supérieurs le 12 mars 2021, après l’arrestation de Couzens trois jours plus tôt. Il a ajouté: « Ayant menti lors de cette première réunion, qui, selon nous, est née du stress et de la panique de la situation, PC Lee a simplement décidé de continuer ce mensonge tout au long de cette procédure. »

Concluant les conclusions du panel, Snow a déclaré que Lee aurait été licenciée sans préavis si elle avait encore été policière en service. Il a ajouté qu’elle ne serait plus autorisée à servir dans la police.

Lee a déclaré aux journalistes à l’extérieur du tribunal qu’elle avait été désignée comme bouc émissaire et qu’elle était la seule personne à avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires graves pour cette affaire. « J’ai l’impression d’avoir été un bouc émissaire », a-t-elle déclaré. « Je suis une jeune femme PC et je suis la personne qui a fait l’objet de mesures disciplinaires à ce sujet.

« Il n’y a qu’une seule personne responsable de tout ce qui s’est passé et c’est Wayne Couzens », a-t-elle ajouté. « Je n’ai jamais menti. Je ne pense pas que l’enquête ait été équitable depuis le début, lorsque l’on m’a refusé la divulgation et les conseils juridiques des mois après l’incident, qui étaient mes droits fondamentaux pour l’enquête.

« Je précise que rien de plus que j’aurais pu faire n’aurait changé le terrible résultat de cette journée. Le panel a également conclu que je n’aurais pas pu changer ce qui s’était passé.

En avril de cette année, la police de Kent a organisé une réunion d’inconduite pour un sergent qui avait enfreint les normes de la police, mais qui ne constituait pas une inconduite. Il a été décidé qu’il suivrait une pratique réflexive, y compris une formation sur les infractions sexuelles et des commentaires sur les processus d’enquête.

Neil Saunders, la représentante de Lee, a déclaré qu’elle était « évidemment déçue du résultat » de l’audience d’une semaine. « Elle soutient qu’elle ne vous a pas menti, monsieur, ni depuis cette réunion du 12 mars », a-t-il ajouté.

Alors qu’il faisait l’objet d’une enquête pour les manquements, Lee a quitté la force et aurait créé un compte OnlyFans appelé Officer Naughty.

Snow a déclaré que le contexte de l’affaire était « tragique et épouvantable », et a ajouté : « Ces événements pèsent lourdement sur cette audience ». Il a déclaré que les conséquences du meurtre d’Everard et les pressions exercées sur le Met pourraient conduire un « officier honnête à paniquer et à essayer de mentir pour s’en sortir ».

Snow a déclaré à l’audience: «Notre conclusion est que la pression exercée sur Mlle Lee a continué, l’amenant à mentir lors de sa première rencontre avec les officiers car elle était stressée et dans un état de panique qui l’a obligée à mentir.

« Elle a ensuite soutenu qu’elle était probablement encore sous beaucoup de pression et d’anxiété. Nous avons une certaine compréhension dans cette situation. Une allégation d’exposition à la pudeur relativement simple est devenue un problème de pression immense.

«Ce qui peut être considéré comme une inférence injuste des échecs était en quelque sorte un échec à empêcher le meurtre de Sarah Everard, ce qui a conduit à sa décision de mentir et de paniquer sous un grand stress. Cela ne justifie ni ne minimise le mensonge pendant l’enquête.

Lee a été reconnu coupable d’inconduite pour avoir enfreint les normes de la force en matière de devoirs et de responsabilités.

Le panel a conclu qu’elle n’avait pas réussi à sécuriser la vidéosurveillance et à enregistrer correctement les preuves, y compris les reçus de McDonald’s indiquant les quatre derniers chiffres de la Mastercard de Couzens et les déclarations manuscrites des témoins.

Un responsable d’un McDonald’s a déclaré à l’audience qu’il avait montré à Lee des images de vidéosurveillance et lui avait dit qu’elles pouvaient être téléchargées sur une clé USB. En lisant les conclusions du panel, Snow a déclaré: « Nous trouvons inconcevable qu’il ne lui ait pas montré les preuves de la vidéosurveillance. »

En ce qui concerne les preuves, il a ajouté : « Le panel ne peut pas comprendre pourquoi un officier aurait laissé ces documents [the receipts and witness statement] dans leur casier, avec le risque évident qu’ils soient endommagés ou perdus… Cela démontre un manque de rigueur dans son approche et un échec fondamental par rapport au souci du détail.

Le Met a déclaré que si Lee avait fait plus, des officiers auraient pu être envoyés à la maison de Couzens à Deal, dans le Kent, pour l’arrêter avant qu’il n’attaque Everard. Mais le panel a déclaré qu’il rejetait l’affirmation selon laquelle Lee avait des motifs d’arrêter immédiatement Couzens ou de « faire circuler le suspect comme il le souhaitait ». « Nous pensons qu’elle a pris des mesures raisonnables », a déclaré Snow.