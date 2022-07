L’ancien patron indien Stephen Constantine nommé entraîneur-chef du Bengale oriental

L’ancien entraîneur-chef indien Stephen Constantine sera en charge des géants de Kolkata East Bengal lors de la prochaine édition de la Super League indienne, a annoncé mercredi le club.

La nomination de Constantine, 59 ans, marque son retour au pays après avoir entraîné l’équipe nationale à deux reprises.

Ravi et très excité d’avoir été nommé entraîneur-chef d’Emami East Bengal. J’ai hâte d’y aller et de me mettre au travail. pic.twitter.com/oPxqzvnMRg

– StephenConstantine (@StephenConstan) 27 juillet 2022