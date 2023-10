L’ancien patron d’une banque chinoise arrêté pour corruption

La détention de Liu Liange s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne de lutte contre la corruption à Pékin.

Liu Liange, l’ancien président de la Banque d’État de Chine, a été arrêté parce qu’il est soupçonné de corruption et d’octroi de prêts illégaux, a rapporté lundi l’agence de presse Xinhua.

L’arrestation de Liu s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne de répression anti-corruption menée par les autorités de Pékin. Selon Xinhua, il a été accusé de toute une série de crimes liés à l’octroi illégal de prêts et à l’introduction de publications interdites dans le pays.

L’homme de 62 ans, qui a été président de la Banque de Chine de 2019 à 2023, aurait également utilisé sa position pour obtenir des pots-de-vin et accepter des cadeaux et des divertissements dans des clubs privés et des stations de ski.

Liu a annoncé en mars qu’il démissionnait de son poste, plusieurs semaines avant que les autorités ne révèlent qu’il faisait face à des accusations de corruption.

Son arrestation, qui aurait été ordonnée par le Parquet populaire suprême (SPP), intervient environ une semaine après que Liu a été officiellement expulsé du Parti communiste au pouvoir, à la suite d’une enquête menée par la Commission centrale de contrôle de la discipline (CCDI).

Liu est la dernière personnalité de premier plan à être arrêtée dans le cadre des efforts anti-corruption généralisés ordonnés par le président Xi Jinping dans le secteur financier du pays, estimé à 60 000 milliards de dollars.

Xi a fait de la lutte contre la corruption une question politique clé depuis qu’il est devenu président il y a dix ans. La campagne bénéficie d’un soutien public considérable, même si ses critiques affirment qu’elle permet au président de consolider son pouvoir en remplaçant ses rivaux par des loyalistes à des postes clés.

Wang Bin, l’ancien président de China Life Insurance, a été condamné le mois dernier à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour implication dans des affaires de corruption. Plusieurs autres dirigeants importants du secteur bancaire ou financier ont été condamnés à des amendes, emprisonnés ou font l’objet d’une enquête pour des crimes présumés.