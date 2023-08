L’ancien patron d’un syndicat de la police écope de 2 ans de prison pour un vol de 600 000 $

NEW YORK (AP) – L’ancien président de l’un des plus grands syndicats de police du pays a été condamné jeudi à deux ans de prison pour avoir volé 600 000 $ d’un fonds composé de contributions de membres de la Sergeants Benevolent Association.

Ed Mullins a été condamné par le tribunal fédéral de Manhattan par le juge John G. Koeltl, qui a déclaré qu’il équilibrait les quatre décennies de travail de la police et de nombreux actes de bienfaisance que Mullins avait commis contre le crime qu’il avait commis de 2017 à 2021. Mullins a également été condamné à perdre 600 000 $ et payer le même montant en dédommagement.

Mullins, 61 ans, de Port Washington, a admis le vol en janvier lorsqu’il a plaidé coupable à une accusation de fraude électronique.

Il a déclaré jeudi qu’il s’était « perdu » dans la perpétration du crime.

« Mon regret ne peut pas être mis en mots », a déclaré Mullins. « Je ne fais aucune excuse. J’ai pris une décision incroyablement mauvaise.

Son accord avec les procureurs prévoyait une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans et demi de prison, ce que les procureurs avaient demandé.

La SBA, qui représente environ 13 000 sergents actifs et retraités, est le cinquième syndicat de police du pays.

L’avocate adjointe des États-Unis, Alexandra Rothman, a déclaré que Mullins avait la personnalité extérieure d’être le leader intrépide du syndicat.

Mais, dit-elle, « à huis clos, c’était un voleur, un menteur. »

En octobre 2021, Mullins a démissionné de la tête de la SBA après que le FBI a perquisitionné le bureau du syndicat à Manhattan et sa maison de Long Island. Quelques semaines plus tard, il a pris sa retraite du département de police de New York.

Les procureurs ont déclaré que Mullins avait volé de l’argent en partie pour payer des repas dans des restaurants haut de gamme et pour acheter des objets personnels de luxe, notamment des bijoux. Parfois, ont-ils dit, il facturait des factures de supermarché personnelles au syndicat et considérait les repas coûteux avec des amis comme des dépenses professionnelles.

Son avocat, Thomas Kenniff, a déclaré au juge que son client ne vivait pas somptueusement avec son salaire d’environ 250 000 $.

« Ce personnage autrefois puissant reste humble devant ce tribunal », a-t-il déclaré, notant la honte que Mullins doit maintenant endurer.

Mullins a refusé de commenter en quittant le palais de justice.

Dans un communiqué, l’avocat américain Damian Williams a déclaré que la phrase montre que « personne – pas même les patrons syndicaux de haut rang – n’est au-dessus de la loi ».

Larry Neumeister, Associated Press