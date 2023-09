L’ancien patron du football espagnol Rubiales devant le tribunal pour le scandale des baisers lors de la Coupe du monde | Actualités footballistiques

L’ancien président du football espagnol, Luis Rubiales, a comparu devant un juge chargé d’enquêter sur une plainte pour agression sexuelle pour avoir embrassé de force la joueuse de la Coupe du monde féminine Jenni Hermoso.

Son audition a eu lieu vendredi alors que les footballeurs vainqueurs de la Coupe du monde ont déclaré qu’ils poursuivraient leur boycott de l’équipe nationale à moins que de nouvelles réformes ne soient entreprises au sein de la fédération espagnole de football, malgré la démission de Rubiales suite à cette affaire.

Des dizaines de journalistes étaient présents lorsque l’homme de 46 ans a quitté le tribunal de l’Audiencia Nacional de Madrid après avoir été interrogé par le juge Francisco de Jorge, qui dirige l’enquête.

Rubiales n’a pas parlé à la presse.

Il a été interrogé lors de l’audience à huis clos en tant qu’accusé concernant des allégations d’« agression sexuelle ». Hermoso sera également appelé à témoigner à une date ultérieure.

Lors de l’audience, Rubiales a une nouvelle fois affirmé que le baiser était consensuel, a indiqué une source judiciaire.

Le ministère public a, quant à lui, demandé au juge d’interdire à Rubiales de s’approcher à moins de 500 mètres d’Hermoso et de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit pendant que l’enquête est en cours, a ajouté la source.

L’affaire survient environ quatre semaines après que Rubiales ait suscité l’indignation lorsqu’il a embrassé de force le milieu de terrain devant les médias du monde entier après la victoire de l’Espagne sur l’Angleterre en finale.

Rubiales, qui était à l’époque à la tête de la fédération espagnole de football RFEF, a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le baiser était consensuel.

Hermoso a déclaré que ce n’était pas le cas et que cela lui donnait le sentiment d’être « victime d’une agression ».

De Jorge a admis lundi une plainte contre Rubiales déposée la semaine précédente par le parquet, citant des allégations de « délits d’agression sexuelle » et de « coercition ».

Selon une récente réforme du code pénal espagnol, un baiser non consensuel peut être considéré comme une agression sexuelle, une catégorie qui regroupe tous les types de violences sexuelles.

S’il est reconnu coupable, Rubiales risque une amende allant d’une amende à quatre ans de prison, ont indiqué des sources du parquet.

Dans leur plainte, les procureurs ont déclaré avoir inclus le délit de coercition en raison de la déclaration d’Hermoso dans laquelle elle a déclaré que « elle et ses proches avaient subi une pression constante et continue de la part de Luis Rubiales et de son entourage professionnel pour justifier et cautionner » ses actions.

Rubiales a également nié toute contrainte lors de l’audience.

La fureur mondiale suscitée par cet incident a pratiquement éclipsé les célébrations de la victoire des champions espagnols de la Coupe du monde.

Après trois semaines de refus de démissionner à cause du baiser, Rubiales, suspendu par la FIFA le 26 août, a démissionné dimanche soir mais a continué à insister sur le fait que le baiser était consensuel dans une interview télévisée avec le britannique Piers Morgan.

« Acte spontané »

« Ce que nous avons eu est un acte spontané, un acte mutuel, un acte auquel tous deux ont consenti, qui était motivé par l’émotion du moment », a-t-il déclaré, qualifiant le baiser de « 100% non sexuel ».

L’audience intervient alors que le nouvel entraîneur Montse Tome, la première femme à diriger l’équipe, devrait annoncer plus tard vendredi son équipe pour les matches de l’UEFA Women’s Nations League contre la Suède et la Suisse les 22 et 26 septembre.

Mais les 23 champions du monde et des dizaines d’autres joueurs ont informé la fédération de football qu’ils continueraient de rejeter les convocations des équipes nationales à moins que de nouvelles réformes ne soient mises en œuvre, a indiqué vendredi une source proche de la fédération.

La fédération a limogé son entraîneur controversé Jorge Vilda à la suite du tollé suscité par le baiser de Rubiales et a nommé Tome à sa place. Tome était l’ancien directeur adjoint de Vilda.

Les médias espagnols ont déclaré que les joueurs publieraient plus tard vendredi une déclaration décrivant les changements qu’ils s’attendent toujours à voir avant de retourner sur le terrain.