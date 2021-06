L’ancien directeur du CDC, Tom Frieden, a été critiqué lundi après avoir qualifié la variante Delta de Covid-19 de « missile à recherche de chaleur » qui cible les non vaccinés – beaucoup soulignant que Delta infecte apparemment aussi les vaccinés.

« Alors que Delta se propage rapidement, il agit comme un missile à tête chercheuse ciblant ceux qui n’ont pas encore été vaccinés » a déclaré Frieden, qui a été directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sous l’ancien président Barack Obama entre 2009 et 2017.

Alors que Delta se propage rapidement, il agit comme un missile à tête chercheuse ciblant ceux qui n’ont pas encore été vaccinés. – Dr Tom Frieden (@DrTomFrieden) 28 juin 2021

Bien que Frieden ait reçu plus de 9 000 likes et 2 000 retweets sur Twitter, de nombreux commentateurs ont également critiqué et ridiculisé l’ancien responsable de la santé à propos de cette affirmation.





La variante Delta a été identifiée pour la première fois en Inde fin 2020, et il reste encore à comprendre dans quelle mesure les vaccins disponibles peuvent protéger contre elle. Alors que certains fabricants et études ont déclaré que les jabs devraient être suffisamment efficaces, l’argument le plus populaire est que même s’ils ne protègent pas contre le virus, la gravité de la maladie serait considérablement réduite.

Cependant, ce n’est pas ce que Frieden a écrit – et tandis que certains ont levé les yeux au ciel sur la brutalité de la déclaration, d’autres se sont demandé si l’ex-officiel comprenait même comment fonctionnent les missiles à détection de chaleur et les coronavirus.

Bon chagrin. Ces herstériques traitent les maladies comme les films de monstres. Comme si le Dreaded Delta vous traquait. https://t.co/kxCW2arw2o – William M Briggs (@FamedCelebrity) 29 juin 2021

Ce n’est pas ainsi que fonctionnent les missiles « à recherche de chaleur ». La tête chercheuse infrarouge se concentre sur une source de chaleur (jet d’échappement) et envoie un signal aux gouvernes pour diriger le missile là-bas. Ensuite, lorsqu’elle est à portée (il ne s’agit généralement pas d’une frappe directe), l’ogive explose comme un fusil de chasse https://t.co/oF8BwHyLRG – Possum Bookie / Band Aid King Dempsey (@DempMcgee) 29 juin 2021

Plusieurs utilisateurs ont répliqué avec des informations selon lesquelles la variante Delta ciblait les personnes vaccinées contre Covid-19 autant qu’elle ciblait les non vaccinés. Cela semble être une image émergeant d’Israël – le pays le plus vacciné au monde – avec le chef du ministère israélien de la Santé, Chezy Levy, déclarant au radiodiffuseur d’État Kan Bet la semaine dernière que jusqu’à 50% des nouveaux cas de variante Delta en Israël ont été enregistrés chez les personnes vaccinées. Le responsable a ajouté que les autorités analysent toujours les chiffres réels, mais que les Israéliens entièrement vaccinés qui sont entrés en contact avec la variante Delta seront invités à s’isoler.

De nombreux critiques ont cité les développements en Israël comme la raison pour laquelle ils considéraient que la déclaration de Frieden se heurtait à la réalité.

50% des cas de variante Delta en Israël ont été chez des personnes complètement vaxées. Au Royaume-Uni, où la variante Delta représente plus de 90% des cas, 26 des 73 décès au total associés à la variante Delta concernaient des personnes qui avaient été complètement vaccinées , a rapporté le Telegraph cette semaine. – cjstova (@cjkovalic) 28 juin 2021

Il semble en fait cibler tout le monde, car environ 50% des nouveaux cas en Israël sont des individus vaccinés.https://t.co/902G1QpIEU – Lisa Johnston (@LisaForKansas) 28 juin 2021

Delta est également répandu parmi les vaccinés. – Dorian Harris (@dorianjharris) 28 juin 2021

D’autres se sont concentrés sur le passé scandaleux de l’ancien directeur du CDC, l’un le qualifiant de « prédateur sexuel en quête de chaleur lorgnant sa proie », en référence à Frieden qui a plaidé coupable d’avoir tripoté une femme sans son consentement en 2019. Bien que Frieden risquait jusqu’à un an de prison à l’époque pour attouchements forcés, abus sexuels au troisième degré et harcèlement au deuxième degré, il a évité l’emprisonnement après plaidant coupable de conduite désordonnée et a été condamné à rester à l’écart de la femme pendant un an.

La variante Delta – et la nouvelle souche surnommée « Delta plus » – sont toujours à l’étude. Cependant, il est dit que si la variante Alpha (ou la variante « britannique ») était environ 60 % plus transmissible que les premières souches connues du SRAS-CoV-2, la variante Delta est 60 % plus transmissible que l’Alpha.





