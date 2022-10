L’ancien patron du Barça, Quique Setien, regrette de ne pas avoir quitté le club plus tôt

Le nouvel entraîneur de Villarreal, Quique Setien, a déclaré qu’il aurait dû quitter le poste de Barcelone après seulement un mois à la tête en raison de difficultés à remplir le rôle qu’il souhaitait.

Setien, 64 ans, a déclaré que certaines habitudes s’étaient installées qu’il était incapable de changer et lui ont fait faire des compromis sur son style d’entraîneur.

L’ancien patron du Barca a également évoqué les difficultés qu’il a rencontrées en tant qu’entraîneur de Lionel Messi, bien qu’il ait déclaré qu’il souhaitait se souvenir des éléments positifs de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

“Le Barça était l’équipe que j’avais toujours rêvé d’entraîner, mais si vous voyez qu’il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, vous devriez partir”, il a dit à El Larguero jeudi après son premier match à la tête de Villarreal, un match nul 2-2 contre l’Hapoël Beer Sheva en Europa Conference League.

“Mais c’est une opportunité dont vous avez toujours rêvé. Et arriver par une porte et repartir par une autre le mois suivant comme [Jose Antonio] Camacho a fait [at Real Madrid in 1998]… Il y a eu un moment où j’y ai pensé, mais vous surmontez ces moments. S’il y a des choses qui ne vont pas, vous ne devriez pas être un hypocrite et vous devriez y aller.”

Setien a repris le Barça en janvier 2020 après le limogeage d’Ernesto Valverde. Il a été limogé en août de la même année après avoir raté le titre de LaLiga contre Madrid et perdu 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

“Quand on arrive dans un club qui a tout gagné pendant 14 ans… il y a des habitudes que je n’avais jamais vues”, a-t-il ajouté.

Quique Setien a enduré un sort désastreux alors qu’il était à la tête de Barcelone il y a deux ans. EPA/Rafael Marchante / PISCINE

“Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer parce qu’elles sont tellement établies et que ce n’est pas une situation facile. Ce fut une énorme expérience d’apprentissage. Je le referais, sans aucun doute. Vous apprenez de tout pour vous améliorer à l’avenir. “

La relation de Setien avec certains des joueurs clés du Barca à l’époque était l’une des principales raisons pour lesquelles il n’a pas réussi à réussir au Camp Nou. Il reconnaît que travailler avec Messi n’a pas toujours été simple.

“Cela ne vaut pas la peine de parler de Messi”, a-t-il déclaré à propos de l’international argentin. “Tout le monde devrait se rappeler à quel point il a été, pour moi, une attraction permanente dans le football pendant 14 ans. J’ai passé 14 ans à regarder les matchs du Barça en attendant de jouer contre lui pour pouvoir le voir. [live].

“C’est comme ça que je veux me souvenir de Messi. Je ne peux pas dire s’il m’a déçu. Il y a des choses que j’ai aimées et d’autres que je n’ai pas aimées et j’ai dû me battre avec ça. Si en plus il a marqué trois buts contre vous dans chaque match, vous ne pouvez rien dire. Il y a toujours des joueurs qui peuvent être plus difficiles à gérer et pour lesquels vous faites certaines allocations.

Setien avait précédemment menacé de poursuivre le Barça en justice pour l’argent qu’ils lui devaient depuis la résiliation de son contrat, mais il a déclaré qu’ils étaient désormais sur la bonne voie pour leurs paiements.

“Barcelone me doit encore de l’argent mais ils respectent religieusement le calendrier”, a-t-il déclaré. “Je leur ai donné trois ans pour me payer et ils le font.”

Villarreal a perdu 3-0 contre Barcelone la semaine dernière avant la nomination de Setien. Il n’affrontera son ancienne équipe qu’en février, lorsqu’ils accueilleront l’équipe de Xavi Hernandez en Liga.

Le poste de Villarreal est le premier de Setien depuis qu’il a quitté le Barça il y a plus de deux ans.

“Je n’étais pas convaincu que j’aurais une opportunité quelque part où je pourrais m’intégrer”, a-t-il déclaré. “Ça a été une merveilleuse surprise. Villarreal avait un entraîneur [Unai Emery, who left for Aston Villa] qui se débrouillait vraiment bien et il ne semblait pas que ce travail se présenterait.

“J’ai eu des offres, mais rien ne m’a vraiment plu. J’aurais pu aller aux États-Unis, je suis attiré par le comté, mais j’ai reçu un appel surprise pour venir ici.”