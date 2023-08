L’ancien patron des finances de Steinhoff écope d’une peine de prison en Allemagne

L’ancien directeur financier européen de Steinhoff, Dirk Schreiber, a été condamné à trois ans et demi de prison par un tribunal allemand, faisant de lui la première personne à être emprisonnée pour un scandale comptable qui a conduit au quasi-effondrement du détaillant.

Le tribunal d’Oldenbourg, qui a rendu le verdict lundi, a également condamné l’ex-directeur Siegmar Schmidt, 64 ans, et l’a condamné à deux ans de prison avec sursis. Les deux hommes ont obtenu une réduction d’un an parce que l’enquête a duré trop longtemps, a déclaré le tribunal, ce qui signifie que Schreiber, 52 ans, ne doit purger que deux ans et demi. Il a été reconnu coupable de violations comptables et d’aide à la fraude au crédit.

Schreiber a également obtenu une certaine clémence de la part des juges parce qu’il a beaucoup coopéré, a déclaré un porte-parole du tribunal. Un enquêteur de la police a déclaré au tribunal plus tôt lundi que l’enquête avait massivement profité de son aide. Schreiber fournit également des informations aux enquêtes en Afrique du Sud, a-t-elle déclaré.

L’ancien PDG Markus Jooste a également été inculpé dans l’affaire mais ne s’est pas présenté au tribunal pour son procès en avril. Jooste n’est apparu qu’une seule fois pour répondre aux questions sur la chute du détaillant mondial, lorsqu’en 2018, il a déclaré aux législateurs du Cap que cela provenait d’un différend prolongé avec un ancien partenaire.

Alors que Schmidt a d’abord déclaré au tribunal qu’il avait toujours pensé que les transactions étaient valides et qu’il avait agi sur les ordres de Jooste, il a ensuite admis certains actes répréhensibles.

Quatre des six chefs d’accusation dont les deux accusés ont été inculpés pour la première fois ont été abandonnés en raison de contraintes de temps. La partie restante des charges couvrait l’exercice 2011/2012 lorsque de faux profits ont été comptabilisés sur des ventes d’actifs fictifs.

Les deux hommes faisaient partie des huit personnes nommées par l’entreprise en 2019 à la suite d’une enquête médico-légale menée par l’auditeur PwC qui a révélé 6,5 milliards d’euros (135 milliards de rands) de transactions irrégulières avec huit entreprises sur huit ans.

Les autorités allemandes ont d’abord perquisitionné les bureaux de Steinhoff Europe Group Services GmbH en 2015 – deux ans avant la disparition de la société mère – et juste avant l’introduction du détaillant à la Bourse de Francfort.

Ces raids à Westerstede, une petite ville proche d’Oldenburg dans le nord de l’Allemagne, étaient basés sur des soupçons que certaines unités de Steinhoff pourraient avoir enregistré des revenus grâce à la vente d’actifs à d’autres sociétés qui en réalité faisaient partie du groupe. Steinhoff a ses racines dans la ville.

George Alan Evans, inculpé aux côtés de Jooste, a réglé son cas en avril en versant 30 000 €.