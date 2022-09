L’ancien patron de Wonga abandonne sa femme pour un réfugié ukrainien qu’il a accueilli

Un ANCIEN patron de la défunte société de prêt sur salaire Wonga a quitté sa femme pour un réfugié ukrainien qu’ils ont accueilli.

Le millionnaire Haakon Overli, 52 ans, a commencé des semaines à faire pression sur le Premier ministre Boris Johnson et le ministre de l’Intérieur Priti Patel en mars pour tenter d’accélérer le processus d’amener la femme en Grande-Bretagne.

Mais quelques mois seulement après avoir reçu un visa, Overli a quitté la maison principale de son domaine de Surrey et a emménagé avec elle dans le pool house.

Overli n’avait été félicité que récemment par l’ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire à la Santé Jeremy Hunt après s’être rencontré lors d’une fête locale.

Le conservateur a tweeté : « C’était formidable de rencontrer un Ukrainien hébergé par une famille locale. . . rien de plus anglais que la fête du village pour les accueillir.

Overli a fondé le courtier en ligne Self Trade, flottant l’entreprise en avril 2000 et la vendant en octobre pour plus de 900 millions de livres sterling.

En 2008, il a commencé un mandat d’un an en tant que directeur chez Wonga – le prêteur controversé accusé par les députés d’utiliser des taux d’intérêt exorbitants pour s’attaquer aux clients en difficulté.

Il a fermé en 2018 après avoir subi d’énormes pertes et être entré dans l’administration.

Depuis, il a cofondé Dawn Capital, qui prétend être le plus grand investisseur spécialisé dans les logiciels interentreprises en Europe et vaut plus de 2 millions de livres sterling.

Il a d’abord déclaré à ses abonnés sur Twitter que sa famille souhaitait aider un réfugié ukrainien le 9 mars.

Il s’est ensuite plaint des difficultés rencontrées dans le processus de parrainage – en avril, le qualifiant de “honte”.