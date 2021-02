L’ancien patron de West Ham et de Newcastle, Roeder, décède à 65 ans

Glenn Roeder a réussi en Premier League avec West Ham et Newcastle. Photo de Serena Taylor / Newcastle United via Getty images

L’ancien manager de West Ham United et de Newcastle United, Glenn Roeder, est décédé à l’âge de 65 ans à la suite d’une longue bataille contre le cancer, a déclaré dimanche la League Managers Association (LMA) dans un communiqué.

Roeder a joué pour Leyton Orient, Queens Park Rangers et Newcastle entre autres clubs avant de raccrocher ses bottes en 1993. Il a continué à gérer Gillingham, Watford et a également eu un passage à Norwich City. Il a également été entraîneur sous Glenn Hoddle pour l’équipe nationale d’Angleterre.

La LMA a déclaré que Roeder est décédé des suites d’une tumeur au cerveau.

« Le football a perdu un grand serviteur aujourd’hui et nos sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Glenn », a déclaré le président de la LMA, Howard Wilkinson.

«Défenseur cultivé en tant que joueur, il a réussi avec un style studieux et a toujours été généreux de son temps et de ses idées.

« Glenn était un gentleman si modeste et gentil qui a démontré un dévouement à vie pour le jeu. Pas du genre à faire la une des journaux, son engagement et son application à son travail à tous les niveaux méritent une mention spéciale. »

Le directeur général de la LMA, Richard Bevan, a salué la contribution de Roeder au match.

« Après sa retraite en tant que joueur, il est devenu l’un des entraîneurs les plus respectés du pays, travaillant à tous les niveaux du football professionnel, dans le football senior et académique, et agissant en tant que conseiller de confiance pour de nombreux entraîneurs et joueurs », a déclaré Bevan.

« Dans chaque club, il a choisi de développer de nouveaux talents et de donner des opportunités aux jeunes joueurs sous sa responsabilité. Il manquera beaucoup à tous les membres de la LMA et à ses collègues de tout le match. »